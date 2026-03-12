Ni Trump se aclara con Donald: dice que la selección de Irán será "bienvenida" en el Mundial de EEUU pero le recomienda no participar por "su seguridad"

¿Por qué es importante? El mensaje del presidente de EEUU se produce un día después de que el ministro de Deportes iraní asegurara que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este jueves que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" al Mundial en Estados Unidos, pero le ha recomendado no participar por "su propia seguridad", justo un día después de que Teherán anunciara que su selección no viajará a Estados Unidos.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", ha escrito en la red Truth Social. El mensaje del líder estadounidense se produce después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara este miércoles que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero.

También el miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le habría trasladado que el equipo iraní es "bienvenido" al Mundial, según ha informado EFE. "Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino en Instagram. El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio.

La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle. En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

