La paz entre EEUU e Irán se aleja: la marina iraní responde contra buques estadounidenses tras derribar drones

Los detalles Irán, que está analizando el memorándum de paz de la Casa Blanca, acusa a EEUU de violar el alto el fuego y de atacar zonas de civiles.

El alto el fuego entre Irán y EE.UU. es extremadamente frágil. Aunque se esperaba un memorándum de paz, los países reanudaron los ataques, con Teherán acusando a Washington de violar la tregua. Donald Trump planea retomar el 'Proyecto Libertad', que busca escoltar buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Este plan requiere apoyo naval y aéreo, y tras restricciones iniciales, Arabia Saudí y Kuwait han levantado limitaciones a sus bases, facilitando la operación. Sin embargo, el anuncio del proyecto aumentó la tensión, con Irán atacando un buque estadounidense y reforzando el control del paso. Ambos países insisten en que la tregua sigue, aunque se han acusado mutuamente de violaciones, con ataques y respuestas militares en el estrecho de Ormuz.

El alto el fuego entre Irán y EEUU es más endeble que nunca. Si este jueves por la mañana se decía que estaban más cerca que nunca de firmar un memorándum de paz, por la tarde ambos países han vuelto a intercambiar ataques y Teherán ha acusado a Washington de violar la tregua.

Mientras tanto, Donald Trump estaría planeando reanudar el 'Proyecto Libertad' que puso en marcha este lunes, pero que paró poco después y con el que buscaba escoltar a los buques comerciales para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz y desbloquear el comercio.

Para llevar a cabo la operación necesitaba de un importante apoyo naval y aéreo y, por tanto, utilizar las bases militares y el espacio aéreo de países de la región. Sin embargo, después de que EEUU minimizase los ataques iraníes contra el Golfo Pérsico, países como Arabia Saudí o Kuwait impusieron restricciones de uso a sus bases.

Ahora, 'The Wall Street Journal' ha informado en exclusiva que estos dos países han levantado dichas limitaciones, lo que podría dar a Washington facilidades estratégicas para reanudar la operación. Según el medio estadounidense, de momento no está claro cuándo podría retomarse esta misión, pero fuentes del Pentágono indican que podría llevarse a cabo esta misma semana.

Ataques en medio de la tregua

El anuncio del 'Proyecto Libertad' tensionó las relaciones ya de por sí frágiles con Irán, que consideró la operación una violación del alto el fuego, y provocó su respuesta casi inmediata. La República Islámica atacó un buque estadounidense en el estrecho y reforzó su control del paso, amenazando a los barcos que lo atravesaran fuera de los márgenes marcados por la zona de Omán.

Pese a todo, ambos países han insistido toda la semana en que la tregua sigue en pie. Trump afirmó incluso que la guerra "acabará rápido" tras mantener conversaciones "muy positivas" con Irán, y Washington ha enviado una propuesta de paz que está examinando Teherán.

Violación del alto el fuego

Todo ha cambiado este jueves, cuando ambos países se han acusado de ataques mutuamente. Por un lado, medios iraníes han informado del derribo de "drones hostiles" en las ciudades de Bandar Abbas y Qeshm.

También se han activado las defensas aéreas en Teherán y el alto mando militar conjunto de Irán ha acusado a EEUU de violar el alto el fuego con un ataque contra un petrolero cerca de Ormuz y ataques contra "zonas civiles". La Marina iraní ya ha respondido a este envite cargando contra tres destructores estadounidenses en el estrecho.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de EEUU han asegurado que dos destructores de la Armada de EEUU que transitaban por el estrecho de Ormuz han sido objeto de un nuevo ataque "no provocado" y que han respondido lanzando misiles y drones contra instalaciones militares iraníes.

Concretamente, han informado de que las fuerzas iraníes han lanzado múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra el USS Truxtun y el USS Rafael. Mientras que los destructores Peralta y el USS Mason han cruzado el estrecho. Según la Armada de EEUU, se han neutralizado las amenazas entrantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.