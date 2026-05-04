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Escalada bélica

Entre 'trumpistas sin fronteras' y la técnica del 'shadowing': por qué todo apunta a que el 'Proyecto Libertad' en Ormuz es una nueva "treta" de Trump

¿Por qué es importante? Tras el anuncio de Washington, algunos analistas como Guillermo Pulido han valorado que esta acción podría contar con el objetivo velado de hacer con el control total del estrecho.

Entre 'trumpistas sin fronteras' y la técnica del 'shadowing': por qué todo apunta a que el 'Proyecto Libertad' en Ormuz es una nueva "treta" de Trump
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Ormuz es la clave en la ofensiva desatada por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán a finales del mes de febrero. Ahora, dos meses después, el 'Proyecto Libertad' es vendido por Donald Trump como un proyecto casi solidario. Algo así como 'trumpistas sin fronteras' por la liberación del estrecho. Sin embargo, la realidad es que puede haber algo más detrás, tal y como lo contaba este mismo lunes el analista Guillermo Pulido en Al Rojo Vivo, quien no duda en definirlo como "una treta o estratagema" del republicano.

De esta manera, Trump lograría hacerse con el control de todo el estrecho, siendo la primera vez en la historia que sucede algo igual. Entonces, el objetivo de Trump podría ser ir colando poco a poco soldados, barcos y aviones con la excusa de que hacerlo en el marco de un despligue humanitario.

Una situación ante la que solo quedarían dos opciones. Por un lado, que Irán admitiese que el bloque no es eficaz; mientras que por otro, tener que disparar a buques neutrales que lo intentaran cruzar acompañados por EEUU. A primera hora de la noche de este lunes en España, en Ormuz hay como unos 2.000 buques parados con 20.000 personas atrapadas, aunque desde Washington aseguran que durante la jornada ya han pasado dos. Ahora bien, Teherán lo desmiente.

Entre dimes y direte, lo que está claro es que Trump ha enviado allí más de 100 aviones, buques, drones y 15.000 militares. Todo para ese 'Proyecto Libertad' con una técnica que también tiene un nombre. Se trata de las naves 'shadowing', el cual traducido es que esos buques serían la sombra de los barcos que tengan que escoltar. Buques que se quedarán cerca, marcarán las rutas seguras y detectarán peligros como minas. Mientras tanto, podrían estar rompiendo el bloqueo y al mismo tiempo ganando terreno para EEUU.

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