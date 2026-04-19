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El presidente, paralizado

Sacar las minas bajo aguas de Ormuz y llevarse el uranio enriquecido de Irán: las obsesiones de Trump a las que los iraníes plantan cara

Los detalles El presidente de EEUU busca desesperadamente ideas para crear un paso seguro para sus buques, aunque el miedo tiene al mandatario paralizado.

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Nada da más miedo que lo que no se ve y es el miedo a las minas bajo las aguas de Ormuz lo que tiene a Trump paralizado. "¿Recuerdan cuando quisieron enviar un dragaminas para desminar la zona? Les hemos dicho que si tomaban alguna medida, atacaríamos", ha advertido Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Mientras, el presidente de EEUU busca desesperadamente ideas para crear un paso seguro para sus buques. Precisamente, ahí surge un agente que puede cambiar las reglas del juego: unos drones subacuáticos, de ingeniería francesa, que se postulan como una las llaves en las negociaciones. Y es que no solo son capaces de detectar las minas que Irán dice que ha colocado bajo el agua, sino también de transportarlas, de deshacerse de ellas para abrirse paso, o incluso para hacer que el miedo a lo invisible cambie de bando.

Sin embargo, no es la única extracción que preocupa a Trump en Irán, ya que su otra obsesión, llevarse de allí el uranio enriquecido, no va a solucionarse tan fácilmente como cree, porque Irán asegura que no se va a ir a ninguna parte.

El plan b: una peligrosa operación militar

De esta forma, su plan b, que ya estaría sobre la mesa, es una operación militar directa, que recordaría a la del rescate del piloto desaparecido, y en la que se haría un despliegue de tropas sin precedentes en Irán para extraer el uranio de las instalaciones nucleares y se crearía una pista de aterrizaje en territorio enemigo y transportaría el uranio en aviones de carga fuera del país.

Además, esta operación conlleva un riesgo extremo. Y es que mientras no consiga llevárselo, intentará destruir todo el uranio posible, aunque, hasta ahora, este plan, tampoco le ha salido como a él le gustaría.

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