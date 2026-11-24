Los detalles Este inversor, cuya identidad no se ha esclarecido, invirtió 3,4 millones de dólares el pasado viernes y ha obtenido unas ganancias de más del 9.000%.

Un inversor anónimo ha obtenido una ganancia de 312 millones de dólares tras invertir 3,4 millones en acciones de Nvidia, justo antes de que el CEO Jensen Huang fuera restituido en su cargo. La inversión se realizó cuando las acciones de la compañía estaban en declive debido a la dimisión de Huang, provocada por un escándalo relacionado con sus relaciones extramatrimoniales y la sospecha de vínculos con una supuesta espía china. Sin embargo, el Consejo de Administración decidió readmitir a Huang tras descartarse riesgos para la seguridad nacional. La inversión está bajo sospecha por posible acceso a información privilegiada.

312 millones de dólares. Eso es lo que ha ganado un inversor anónimo gracias a la vuelta del CEO de Nvidia, Jensen Huang, a la compañía. Ahora bien, su inversión está bajo sospecha por la posibilidad de que haya tenido acceso a una información privilegiada.

El pasado viernes, un inversor anónimo invirtió 3,4 millones de dólares en acciones de la compañía cuando estas estaban cayendo por el escándalo que había llevado a Huang a dimitir debido a sus relaciones extramatrimoniales y a la posibilidad de que una de ellas fuera con una supuesta espía china.

No obstante, todo cambió el lunes a primera hora en Estados Unidos. El Consejo de Administración de Nvidia acordó por unanimidad restituir a Huang como director ejecutivo de la compañía después de que las autoridades de Estados Unidos descartaran que su vuelta supusiera un riesgo para la seguridad del país.

Una llegada que se anunció antes de abrir el mercado de Wall Street el lunes. Tras la confirmación de la vuelta de Huang, este inversor anónimo ha convertido esos 3,4 millones de dólares en 312 millones, es decir, una ganancia de alrededor del 9.000%.

Su inversión ahora está bajo sospecha ante la duda de si ha sido habilidad o la tenencia de información privilegiada.

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