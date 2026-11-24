Los detalles Estas palabras las ha dicho Arantxa Cabello, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, durante el Pleno de Cibeles realizado este martes.

A pocas horas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Arantxa Cabello, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha negado la existencia de la violencia de género, calificándola como parte de una "ideología de género". Mientras tanto, el PP ha logrado que se apruebe una proposición en el Pleno de Cibeles para reforzar la prevención de la violencia de género, dotando de recursos a los Cuerpos de Seguridad y promoviendo la cooperación institucional. Sin embargo, Vox no ha conseguido apoyo para su propuesta de cambiar el modelo de protección de las mujeres y tampoco se ha alcanzado un acuerdo para una declaración institucional para el día conmemorativo. Cabello también ha vinculado las agresiones a la inmigración, especialmente a la cultura musulmana, que considera incompatible con la igualdad de género.

A solo unas horas para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ultraderecha lo celebra negando la violencia de género. Arantxa Cabello, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha negado tal tipo de violencia.

Este martes, en el Pleno de Cibeles, el PP ha defendido una proposición (que ha salido adelante) para reforzar la prevención de la violencia de género desde los ámbitos educativos, dotar de medios materiales y humanos a los Cuerpos de Seguridad e instan a las administraciones públicas a ratificar un compromiso firme de lealtad institucional y cooperación estrecha contra la violencia.

No obstante, ha sido tumbada otra proposición, esta de Vox, para "poner fin al modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, priorizando la seguridad, la prevención y la protección" así como no ha habido acuerdo para realizar una declaración institucional para el Día Internacional que se celebra este miércoles.

Y, durante el debate, Arantxa Cabello, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha negado la violencia de género: "¿Y decirme a mí que soy negacionista de qué? No voy a negar nunca ningún tipo de violencia pero la de género la niego, esa que cuelga de la ideología de género, por supuesto que la niego, tal cual, tal cual, la niego".

Además, lo que también ha hecho ha sido vincular las agresiones con la inmigración: "Somos los primeros en defender a las mujeres cuando están siendo agredidas ahora por un fenómeno que es conocido y al que no se pone coto, que es la inmigración masiva y con una invasión cultural por parte de culturas que son incompatibles con la igualdad entre hombres y mujeres como es la cultura musulmana".

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