Los detalles El joven, de 22 años, está en un centro de detención para migrantes después de que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le detuvieron en Florida porque su universidad le canceló el visado de estudiante.

Un joven de 22 años de Barcelona está detenido en un centro de inmigración en Florida tras la cancelación de su visado de estudiante por parte de su universidad. Su abogada, Regina Pitarch, denuncia en Más Vale Tarde que el joven está siendo tratado como un criminal y que no recibe alimentación adecuada. La familia, afectada por la situación, sufre de ansiedad y falta de sueño. Aunque mantienen comunicación casi diaria con él, las llamadas son irregulares y a veces se cortan. El joven firmó la deportación voluntaria, pero se desconoce cuándo se llevará a cabo, ya que la información se proporciona solo una hora antes para evitar brechas de seguridad.

Un joven de 22 años de Barcelona se encuentra en un centro de detención para migrantes después de que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le detuvieron en Floridaporque su universidad le canceló el visado de estudiante.

Su abogada, Regina Pitarch, denuncia en Más Vale Tarde que a su defendido "no le dan de comer y le están tratando como un criminal". Ante esta situación, la letrada afirma que "la familia está destrozada", y que "ni duermen ni comen por la ansiedad de tener a su hijo detenido".

Pitarch explica que "mantienen comunicación casi diaria con él", aunque "hay días, sobre todo los fines de semana, que no tiene contacto con el exterior". Además, denuncia que "las comunicaciones no son regulares y a veces se corta la llamada".

Del mismo modo, detalla que la familia "no le puede visitar", puesto que el joven "ha firmado la deportación voluntaria".

"Desconocemos cuánto va a tardar la deportación. Me dijeron que no lo dicen hasta una hora antes de sacar al detenido del centro para evitar una brecha de seguridad", concluye la abogada al respecto en Más Vale Tarde.

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