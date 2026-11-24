Los detalles El alcalde de Nueva York también ha criticado que la bajada en bolsa de Nvidia haya puesto en peligro las pensiones de millones de estadounidenses: "No creo que los trabajadores de todo el país hayan aceptado que sus jubilaciones dependan de la fidelidad de Jensen Huang a su esposa".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha criticado la concentración de riqueza en manos de pocos empresarios, tras revelarse que el acuerdo de divorcio de Jensen Huang, CEO de Nvidia, podría alcanzar los 81.000 millones de dólares. Mamdani argumenta que con esa cantidad se podría financiar el cuidado infantil universal para niños de tres y cuatro años en EE.UU. durante un año. Además, advierte que esta concentración de capital amenaza la democracia. El escándalo de Huang también afectó a la estabilidad de la bolsa, poniendo en riesgo las pensiones de millones, lo que Mamdani ha criticado duramente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha cuestionado en las últimas horas la acumulación de la riqueza en manos de cada vez menos empresarios después de que haya salido a la luz que el posible acuerdo de divorcio de Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras destaparse sus presuntas relaciones extramatrimoniales con una supuesta espía china, rondaría los 81.000 millones de dólares.

"Estamos hablando de un acuerdo de divorcio que se rumorea que ronda los 81.000 millones de dólares. Con ese dinero se podría proporcionar cuidado infantil universal para cada niño de tres y cuatro años en los Estados Unidos durante todo un año", ha afirmado Mamdani al respecto.

De hecho, el primer edil de la Gran Manzana ha asegurado que esta concentración de capital por parte de los grandes magnates del sector tecnológico pone en peligro la supervivencia y la estabilidad de la democracia.

"Podemos tener democracia, podemos tener una gran riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas a la vez", ha defendido Mamdani.

Mamdani, contra las pensiones privadas

El escándalo del CEO de Nvidia provocó el desplome de la compañía en bolsa, algo que se corrigió en las últimas horas con el regreso de Huang como CEO y el respaldo de Donald Trump.

Esto puso en riesgo la estabilidad de millones de personas cuyos planes de pensiones dependen de las fluctuaciones de la bolsa, algo que ha sido duramente criticado por Mamdani.

"No creo que los trabajadores de todo el país hayan aceptado que sus jubilaciones dependan de la fidelidad de Jensen Huang a su esposa", ha concluido el alcalde de Nueva York.

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