Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El día más sangriento de Rusia deja más de 1.700 bajas entre sus soldados, según Kyiv

Rusia cita al embajador de Israel por ataque a periodistas del canal RT en el Líbano El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy al embajador de Israel en Moscú, Oded Joseph, tras el ataque israelí contra dos periodistas de la cadena rusa RT que tuvo lugar el jueves en el Líbano. Según medios rusos, el diplomático israelí arribó a la sede de la diplomacia rusa, donde permaneció durante una media hora y posteriormente se marchó, sin hacer declaraciones a la prensa. RT informó este jueves de que dos de sus trabajadores resultaron heridos como consecuencia de un ataque con misiles de Israel en el Líbano. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenó el incidente, al señalar que "muchos periodistas resultan heridos o muertos durante el ejercicio de sus labores periodísticas. Esto es inaceptable". Los heridos son el corresponsal jefe de RT en el país árabe y su cámara. El ataque tuvo lugar en un puente, cerca de una base militar en el sur del país, donde los periodistas estaban grabando un reportaje. Las imágenes de un misil explotando a las espaldas de los periodistas se hizo viral en internet. El Ejército israelí afirmó este jueves por la mañana haber matado en las últimas 24 horas a una veintena de supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en el Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur de su territorio. EFE Compartir en X

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Muere un civil en un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia Las autoridades rusas han informado este viernes de la muerte de un civil, tras el impacto de un dron de origen ucraniano contra la localidad de Múrom, en la región rusa de Bélgorod, en el suroeste del país. "Terribles noticias desde la zona de Shebékino: el ataque con un dron a la localidad de Múrom ha provocado la muerte de un civil", ha lamentado el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, en un mensaje enviado en redes sociales en el que ha añadido que el hombre ha perecido en el acto por cuenta de las heridas sufridas. El anuncio llega tras una noche de jueves y madrugada de viernes en las que los sistemas de defensa aérea rusos han interceptado y destruido 26 drones ucranianos, según recoge la agencia estatal TASS; mientras que las autoridades ucranianas aseguran haber destruido 133 de los 156 drones rusos lanzados. Todo ello, en el marco de la invasión desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Europa Press Compartir en X

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Polémica en la UE por el préstamo a Ucrania: Zelenski se defiende ante Orbán y Von der Leyen y Costa cargan contra él La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han cargado contra el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por "chantajear" a los 27 líderes de la Unión Europea tras desdecirse ahora del compromiso adoptado en diciembre para otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Así lo han afirmado los dos más altos dirigentes de la Unión Europea en una rueda de prensa conjunta al término de Consejo Europeo celebrado este jueves en Bruselas, que ha estado marcado por el veto de Budapest al préstamo a Kyiv acordado en la última cumbre de líderes, con la justificación húngara de que Rusia está boicoteando el paso de petróleo a su país a través del oleoducto Druzhba. "Hoy no hemos debatido sobre lo que ya debatimos el pasado diciembre. Pero los líderes han intervenido para claramente condenar la actitud de Viktor Orbán y recordarle que un acuerdo es un acuerdo, que todos los líderes tienen que mantener su palabra y que nadie puede chantajear el Consejo Europeo", ha indicado Costa durante su intervención. El socialista portugués ha recordado que la Comisión ha ofrecido "apoyo técnico y financiero" a Ucrania para reparar el oleoducto Druzhba y ha resaltado los esfuerzos del Gobierno de Volodimir Zelenski para tratar de que se recupere el suministro en un mes y medio, pese a que Rusia ha destruido la infraestructura hasta en 23 ocasiones. "Solo Rusia puede decidir si destruye o no el oleoducto Druzhba. Rusia ha atacado 23 estaciones de gas. Y, a la vigésimo tercera vez, Ucrania volverá a reparar este gasoducto. Por supuesto no es culpa de Ucrania, ni de la Unión Europea, ni de la Comisión, ni del Consejo Europeo, ni de ningún Estado miembro. Por eso es totalmente inaceptable", ha proseguido en su explicación. Por su parte, Von der Leyen ha afeado a Orbán que el préstamo fue aprobado en diciembre con "una única condición", que se hiciera a través de cooperación reforzada permitiendo que tres países --Hungría, Eslovaquia y República Checa-- no participaran en el crédito. "Esta condición se ha cumplido, así que somos muy claros con lo que está pasando, la situación está bloqueada porque un líder no ha mantenido su palabra", ha proseguido la conservadora alemana, avisando de que encontrarán "una manera de seguir adelante" incluso si "la tarea es difícil". Zelenski defendió ante los líderes de la UE, también ante Orbán, que para su país es "crítico", para poder salvar vidas, que se cumpla con el acuerdo para la entrega de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que bloquea el mandatario húngaro. Orbán, sin embargo, ha vuelto a dejar claro que no tiene intención de desbloquear la tramitación de dicho préstamo hasta que su país no empiece a recibir el petróleo a través del oleoducto de Druzhba. Desde hace tres meses, les ha dicho el mandatario ucraniano a los líderes europeos, el préstamo --"la garantía de seguridad financiera más importante para Ucrania-- "no está funcionando". "Esto es crítico para nosotros. Es un recurso para proteger vidas", ha defendido, según los extractos de su intervención que ha compartido en redes sociales. Compartir en X

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El día más sangriento de Rusia en 2026 deja más de 1.700 bajas entre sus soldados El Estado Mayor de Ucrania ha informado de que el 17 de marzo, este pasado martes, ha sido el día más mortífero de 2026, con más de 1.700 bajas entre los soldados rusos. Esta cifra se alcanza en un momento en el que, además, se han registrado tres días seguidos con más de 1.500 bajas diarias. Kyiv ha señalado que el martes fallecieron o resultaron heridos 1.710 soldados rusos, además de las bajas materiales: 29 sistemas de artillería y 230 vehículos y camiones cisterna. Según el Ejército ucraniano, las fuerzas rusas han registrado pérdidas de entre 700 y 900 soldados diarios en promedio durante los últimos meses. Kyiv ha señalado que su fuerza de sistemas no tripulados (ataques con drones) ha sido la responsable de provocar la muerte o herir a unos 900 soldados rusos en un día y medio, tras el intento de las fuerzas rusas de avanzar en el frente de Zaporiyia. Compartir en X

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EEUU retira las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia y la industria de potasa Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves la retirada de las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia, especialmente contra el Ministerio de Finanzas, así como a las principales empresas de la industria del mineral potasa, una de las principales fuentes de ingresos de país. El enviado especial estadounidense para el país, John Coale, ha confirmado así que dos bancos bielorrusos también se beneficiarán de esta medida, en un anuncio que llega poco después de reunirse con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, durante una visita a Minsk, la capital. Los bancos son el Belinvestbank y el Banco de Desarrollo de Bielorrusia, según informaciones recogidas por la agencia de noticias BelTA. Así, las partes han dado por concluido el asunto "en torno al mineral potasa" después de que Washington levantara en diciembre de 2025 las sanciones a las exportaciones bielorrusas de dicho mineral. Al ser preguntado por el plazo de entrada en vigor de esta nueva medida, Coale ha garantizado que "esta vez se introducirá de forma más rápida". "Hemos aprendido cómo hacer esto de forma más eficiente, ya sea de forma inmediata o tras un periodo de tiempo", ha explicado. Compartir en X

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