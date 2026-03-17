Trump se queda más solo que nunca: el republicano recibe el 'no' de la OTAN mientras el apoyo MAGA empieza a tambalearse

Sí, pero... Eso no hace que rectifique. De hecho, a cada 'no' que se lleva para que le apoyen en Irán tiene una crítica (o varias) para el que le haya dado calabazas.

La guerra en Irán ha expuesto las debilidades de Donald Trump, quien ha perdido el apoyo de la OTAN, Europa y, en gran medida, de sus seguidores MAGA y de su partido. A pesar de su aislamiento, Trump persiste en criticar a quienes no lo apoyan, incluyendo a la OTAN y al Reino Unido, tras el rechazo del primer ministro británico a enviar buques al estrecho de Ormuz. Con el conflicto petrolero creado por él mismo, Trump esperaba contar con aliados, pero está cada vez más solo. Incluso el jefe de la Organización Marítima Internacional, Víctor Jiménez, ha criticado su estrategia. Las críticas también provienen de figuras del movimiento MAGA, quienes lo acusan de ceder ante Netanyahu y de despilfarrar recursos, lo cual podría costarle apoyo republicano. En un año electoral, el 53% de los votantes desaprueba la guerra y el 74% se opone al envío de tropas terrestres, dejando a Trump en una posición más aislada que nunca.

La guerra en Irán ha hecho que a Donald Trump se le vean más que nunca las costuras. Pese a sus excentricidades, siempre había conseguido llegar a buen puerto con sus socios. Pero iniciar un conflicto le ha dejado sin el apoyo de la OTAN, sin el respaldo de Europa... y casi sin el de sus seguidores MAGA ni de su partido.

Está cada día más solo, pero no rectifica. Trump se está dedicando a rajar de todos los que no le apoyan. Este martes le ha tocado criticar a la OTAN. Según el republicano, ahora ya no la necesita. Como tampoco necesita los portaviones británicos. Porque "contento" no está con Reino Unido, en una rabieta suya después de que Keir Starmer, primer ministro británico, rechazara mandar buques al estrecho de Ormuz.

A la vista del problema (que él mismo generó) con el petróleo, Trump se imaginaba cruzando el estrecho de Ormuz junto a sus aliados, imponiéndose todos juntos a Irán. Pero eso no va a pasar, está solo y cada vez se unen más personas al 'no'. El último ha sido el jefe de la Organización Marítima Internacional, el español Víctor Jiménez, quien ha dicho que la idea de Trump de escoltar los barcos en Ormuz no garantiza la seguridad y que la protección militar de los buques no es una solución sostenible.

De hecho, se está quedando tan solo que le empiezan a abandonar sus propios seguidores del movimiento MAGA, hartos de que su presidente no cumpla con eso del 'América primero'. Y no solo es por la dimisión del jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joseph Kent, sino porque estrellas del mundo MAGA, como Tucker Carlson, con millones de seguidores y que le encumbraron durante las elecciones, ahora le critican por haberles metido en otra guerra.

Creen que no era necesario, que Trump está cediendo demasiado ante Benjamin Netanyahu y que cuesta demasiado. Y sí cuesta. Concretamente 890 millones al día. Y ese despilfarro puede hacerle perder incluso a parte de los republicanos.

Si hay que votar un suplemento de gasto para financiar la guerra, Trump tiene grietas incluso dentro de su partido. Muchos no lo ven y menos en un año electoral y para una guerra que es impopular. El 53% de los votantes no respalda esta guerra y menos que se alargue o vaya a más. Además, el 74% de los estadounidenses está en contra de que se envíen tropas terrestres.

Así que, sin respaldo de la OTAN, sin parte de los MAGA, sin parte de su partido, Trump está más solo que nunca.

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