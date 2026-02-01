Ahora

Hay siete heridos

Un salvaje ataque ruso con dron mata a al menos 15 mineros que viajaban en autobús en Ucrania

Los detalles Las 15 víctimas habían terminado su jornada laboral y volvían a casa en un vehículo de la empresa.

Ataque ruso contra un autobús en Ucrania
A plena luz del día, un dron ruso ha caído del cielo y ha impactando contra un autobús en Ucrania, destrozando el vehículo y matando a 15 personas. Todos eran mineros que habían terminado su jornada de trabajo y regresaban a casa en un autobús de la empresa.

El impacto ha ocurrido durante un "ataque masivo ruso" contra las minas en la zona de la compañía energética DTEK, que ha informado en su cuenta de Telegram de lo ocurrido: "El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de trabajo que transportaba a mineros desde la empresa tras un turno en la región de Dnipropetrovsk", ha señalado.

Para Zelenski, se trata de un crimen de guerra. "El ataque contra un autobús en Dnipropetrovsk es un crimen que demuestra que Rusia es culpable de la escalada", ha denunciado el presidente ucraniano, quien ha defendido que "el odio debe parar".

Por su parte, el responsable militar de la región, Oleksandr Ganzha, ha informado en su cuenta de Telegram de que las autoridades locales han comenzado una investigación para recabar más información de lo ocurrido. Además, ha anunciado que ha activado una alerta a nivel regional ante la posibilidad de nuevos ataques.

El ataque se ha producido en una región fronteriza con el Donbás, sometida desde hace días a ataques continuos a vehículos y trenes por drones rusos. Precisamente, hace menos de 24 horas, otro dron ruso dañó un hospital de maternidad en Zaporiyia, al sur del país, e hirió a siete personas.

Pese a que el próximo miércoles vuelven las negociaciones trilaterales de Ucrania con EEUU y Rusia en Abu Dabi, los golpes rusos no cesan, lo que demuestra que Putin se mofa de la tregua temporal que Trump aseguró haber logrado. Solo en enero, Rusia lanzó 6.000 drones y 5.000 bombas, dejando la infraestructura energética ucraniana destrozada y a sus ciudadanos congelados, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.

