Irán y EEUU alardean de armas: de los drones kamikaze iraníes a los aviones cisterna de Trump capaces de abastecer a sus cazas.

El contexto En este conflicto que ya se extiende por Oriente Medio y amenaza a Europa, los protagonistas presentan sus nuevas armas. Hay que recordar que Irán es el país con más misiles balísticos de todo el mundo.

La reciente guerra iniciada por Israel y Estados Unidos al bombardear Irán ha introducido un nuevo panorama geopolítico y armamentístico. Destaca el uso del dron Shahed 136, un misil kamikaze iraní utilizado previamente en Ucrania, que es económico y eficaz en grandes cantidades, aunque limitado en alcance y discreción. Irán ha vendido estos drones a Rusia para su uso contra Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos emplea los aviones de abastecimiento Boeing KC-135 Stratotanker, capaces de reabastecer cazas en vuelo. Sin embargo, España ha rechazado permitir su uso en las bases de Morón y Rota, generando tensiones en el conflicto.

La nueva guerra iniciada por Israel y Estados Unidos al bombardear Irán no solo nos trae un nuevo panorama geopolítico internacional, sino también nuevas armas. O, al menos, varios tipos de armamento desconocido hasta ahora.

Por un lado, el novedoso y destructivo misil conocido como dron Shahed. Una tecnología no tripulada y kamikaze que fue utilizada por primera vez en Ucrania. Por otro, los aviones de abastecimiento Boeing KC-135 Stratotanker. Justo, el tipo de aeronaves que España no ha permitido tener en las bases de Morón y Rota.

Y es que, en este conflicto que ya se extiende por Oriente Medio y amenaza a Europa, todos los países presentes han apostado por hacer alarde de sus arsenales.

Irán y los drones kamikaze Shahed 136

Irán es el país del mundo con más misiles balísticos, pero además tiene en su poder este tipo de misil kamikaze: el dron Shahed 136, que pudimos ver en acción en el ataque del pasado domingo sobre Baréin. Cayeron sobre un edificio residencial situado a poco más de un kilómetro y medio de una base de Estados Unidos. Irán se los vendió a la Rusia de Vladímir Putin para utilizarlos contra Ucrania.

Son misiles que no alcanzan grandes distancias, porque tienen un motor de cortacésped. Tampoco son silencios, un detalle que pudieron comprobar los ciudadanos de Dubái en otro bombardeo. Pero la gran ventaja de los drones Shahed 136 es su coste. Es un arma imbatible en cuanto al precio, pues solo cuesta 20.000 euros. Eso sí, sin olvidar que, si son lanzados en enjambre, son capaces de burlar las defensas antimisiles más caras del mundo.

El Boeing KC-135 Stratotanker de EEUU

Por su parte, Estados Unidos saca pecho de sus aviones Boeing KC-135 Stratotanker, capaces de abastecer a los cazas mientras están en movimiento. Gracias a una pértiga pueden rellenar los tanques de combustible de los cazas de combate. Y todo mientras estos vuelan en dirección a su objetivo.

Son aviones cisterna con una capacidad de combustible: unas 68 toneladas.

EEUU tiene 396 aviones Stratotanker, entre activos en reserva y los de la Guardia Nacional. De hecho, 15 han tenido que ser trasladados desde las bases de Rota y Cádiz ante la negativa de España a prestar apoyo militar al ataque contra Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.