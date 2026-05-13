Una bomba centrífuga que oxigena y reintroduce la sangre: así mantienen con vida a la mujer francesa crítica por hantavirus

La otra cara Las autoridades francesas llaman a la calma y aseguran que el virus no se está extendiendo por el país.

Tras la evacuación en Tenerife de pasajeros del crucero Hondius por hantavirus, se ha identificado un caso crítico en una mujer francesa de 65 años. Aunque inicialmente no presentaba síntomas, su estado se agravó, y ahora está en cuidados intensivos en el hospital Bichat de París. La paciente recibe circulación extracorpórea, un sistema que funciona como pulmón artificial para mantenerla con vida. No existe cura para el hantavirus, y se tratan los síntomas con los medios disponibles. Las autoridades francesas han rastreado contactos estrechos, aislando a 22 personas en cuarentena mientras esperan resultados de PCR.

Tras la evacuación en Tenerife de los pasajeros del Hondius afectado por hantavirus se han ido conociendo algunos casos de esta enfermedad. Actualmente, la afectada que más preocupa es una ciudadana francesa de 65 años en "estado crítico".

Cuando salió del barco junto a otros cuatro compañeros no presentaba ningún síntoma, pero empezó a encontrarse mal poco después. Está ingresada en el hospital Bichat de París y, de momento, ha sido la única del grupo de franceses en dar positivo en hantavirus.

"La paciente presenta la forma más grave de cuadro cardiopulmonar y recibe circulación extracorpórea para oxigenación artificial", ha declarado uno de los médicos que la atienden, que ha indicado que ahora mismo está "en cuidados intensivos en estado crítico".

Funcionamiento del pulmón artificial

La "circulación extracorpórea" es un sistema que funciona como si fuera "pulmón artificial" y lo que actualmente la mantiene con vida: los doctores sacan su sangre de su cuerpo, la oxigenan y la vuelven a introducir en su organismo.

Para el hantavirus no existe cura ni tratamiento concreto, sino que se tratan los síntomas con los medios que hay. "Sabemos de esta enfermedad que se basa en solo unas pocas decenas de pacientes descritas en las últimas décadas. No son muchos, y es posible que los nuevos casos no se comporten exactamente igual que los pacientes que ha habido en el pasado y que haya alguna variabilidad individual", ha explicado a laSexta Josep Corbella, divulgador científico.

El experto sostiene que "en los casos anteriores se sabe que, antes de llegar a este estado crítico cardiopulmonar, hay una fase de síntomas leves que se llama prodrómica" que dura entre tres y seis días. En un caso tan grave como el de esta mujer, se utiliza esta técnica de rescate a través de un equipo de ventilación mecánica avanzada.

Gracias a una bomba centrífuga, se extrae la sangre del cuerpo, pasa por un circuito que la oxigena y retira el dióxido de carbono sobrante. Una vez limpia, reintroduce la sangre en el cuerpo del paciente. Es la forma más viable para que los pulmones puedan hacer el menor esfuerzo posible durante su atención en la UCI.

Sus contactos, aislados

Se cree que la mujer pudo contagiarse después del primer fallecido del crucero, que murió el 11 de abril, y ante esta situación, la preocupación por su estado de salud es máxima. Pese a todo, las autoridades francesas llaman a la calma e insisten en que el virus no está circulando por el país.

La ministra de Sanidad gala, Stéphanie Rist, ha asegurado que "se llevó a cabo de inmediato un rastreo exhaustivo de los contactos de las personas que tuvieron contacto con los pacientes evacuados del barco". Gracias a esta medida, se han identificado 22 casos de contacto estrecho con la mujer. Todos ellos están aislados en los hospitales, cumpliendo la cuarentena y a la espera de los resultados de las PCR.

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