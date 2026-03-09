Trump y Putin buscan una solución rápida a la guerra en Irán mientras Zelenski denuncia que Rusia intenta manipular el conflicto a su favor

El contexto El presidente de Ucrania ha denunciado que los movimientos de Putin en torno a la guerra en Oriente Medio solo responden a sus propios intereses. Por su parte, el líder ruso se ha reunido telefónicamente con Trump para hablar de Irán.

En la tarde de este lunes, tanto Vladímir Putin como Volodímir Zelenski han puesto sus cartas sobre la mesa en torno a la guerra en Oriente Medio. Ya ha pasado más de una semana desde los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el conflicto se ha ido extendiendo por los países de la zona. Ahora, son Ucrania y Rusia los que han movido ficha.

Porque este lunes, Putin ha mantenido una conversación telefónica con Donald Trump para buscar una solución rápida a la guerra con Irán. Solo unas horas antes, era Zelenski el que advertía de que el ruso quiere manipular el conflicto contra el régimen iraní a su favor. Que solo busca su beneficio.

Pero vayamos por partes. Porque en dicha llamada telefónica, de más de hora y media, Trump y Putin han abordado el conflicto abierto con Irán. Y ha sido Putin el que ha puesto sobre la mesa sus propuestas. "Una serie de consideraciones encaminadas a una pronta solución política y diplomática del conflicto iraní, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los contactos mantenidos con los líderes de los países del golfo Pérsico, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; y los dirigentes de varios otros países", según ha explicado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Eso sí, la llamada la ha hecho Trump. Es la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025 y en ella ha querido tratar con el presidente ruso una "serie de temas de suma importancia relacionados con la evolución actual de la situación internacional".

Ambas partes han definido la conversación como "sustancial y útil", pues también han debatido sobre Venezuela y hasta de la guerra iniciada por Rusia hace ya cuatro años con la invasión de territorios de Ucrania. Es más, han llegado a referirse a "las negociaciones trilaterales en curso sobre el acuerdo de alto el fuego en Ucrania". En este sentido, Putin ha "valorado positivamente los esfuerzos de mediación realizados por el equipo de Donald Trump y por él personalmente".

Pero Trump le ha pedido una cosa: que acabe con la guerra en Ucrania "si quiere ayudar" a aliviar el conflicto en Oriente Medio.

Zelenski pide tener cuidado con Putin

Por su parte, el presidente de Ucrania, parece que se ha adelantado al encuentro telefónico entre Putin y Trump. Según ha alertado, hay que tener mucho cuidado con el ruso, pues es capaz de manipular el conflicto según sus intereses. "Vemos que los rusos están intentando manipular la situación en Oriente Medio y en la región del golfo en favor de su agresión".

Y no solo eso, porque considera que Putin también busca convertir los ataques del régimen iraní contra sus vecinos y contra las bases estadounidenses en un segundo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania y, de forma más general, contra todo Occidente", ha dicho.

Por ello, Zelenski ha ordenado a sus representantes en las negociaciones que se pongan en contacto con los emisarios de Washington para transmitirles la disponibilidad de Ucrania de contribuir a los esfuerzos de los países de Oriente Medio atacados por Irán para derribar los drones iraníes.

Es más, ha confirmado que los primeros expertos ucranianos en defensa contra drones iraníes han puesto ya rumbo hacia Jordania. Su objetivo será proteger los intereses estadounidenses ahí, después de que Washington reclamara su ayuda, en base a la experiencia adquirida durante la guerra con Rusia. "Reaccionamos de inmediato. Dije: 'Sí, por supuesto, enviaremos a nuestros expertos'", ha confirmado Zelenski en una entrevista con 'The New York Times'.

Zelenski ha destacado que ha estado recibiendo peticiones de ayuda de varios líderes de la región y si bien se ha comprometido a poner a su disposición los conocimientos que las fuerzas ucranianas han adquirido contra drones iraníes durante estos años, ese apoyo está supeditado a las propias necesidades internas.

Aplazamiento de las reuniones

Además, el presidente de Ucrania, tras reunirse con su equipo negociador, ha anunciado que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana, ha sido aplazada debido a los bombardeos contra Irán de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

"En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto, a propuesta de la parte estadounidense", ha dicho Zelenski en sus redes sociales.

