El presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, se estrechan la mano antes de una reunión en Moscú, Rusia, el 4 de febrero de 2026.

El Gobierno ultranacionalista de Hungría instó a la Unión Europea a seguir el ejemplo de EE.UU., que suspendió temporalmente sanciones al petróleo ruso en tránsito para frenar el alza de precios por la guerra contra Irán. Péter Szijjártó, ministro de Exteriores húngaro, enfatizó la necesidad de permitir la entrada de combustibles rusos al mercado europeo para controlar los precios. Criticó a la UE por bloquear la compra de gas y petróleo ruso y acusó a Ucrania de obstruir el tránsito del crudo a través del oleoducto Druzhba. Además, el primer ministro Viktor Orbán vetó un préstamo a Ucrania, vinculando estas acciones a las elecciones legislativas del 12 de abril.

"Hay que suspender las sanciones al crudo ruso y hay que permitir la entrada de los combustibles rusos al mercado europeo", ha afirmado Péter Szijjártó, ministro de Exteriores de Hungría, un país muy dependiente del crudo de Rusia y el mejor aliado de Moscú dentro de la UE.

De esa manera se podría detener la subida de los precios, ha agregado el ministro en la red social Facebook, poco después de que el Departamento de Tesoro de EEUU anunciara la autorización temporal de la adquisición del crudo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios de petróleo.

El Departamento de Tesoro ha informado en la red social X que ha decidido tomar esa medida para aumentar el suministro existente de crudo a nivel global y ha matizado que se trata de una autorización temporal que solo se aplica al petróleo que ya se encuentra en tránsito. La decisión "no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso", ha afirmado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Szijjártó ha reprochado a la UE haber bloqueado la compra de gas y petróleo desde Rusia y ha exigido que Bruselas "suspenda las sanciones contra el petróleo ruso" como han hecho los estadounidenses. La decisión de Estados Unidos aumentará la cantidad del petróleo en los mercados, controlando así los precios, pero eso "lamentablemente no será así en Europa", ha enfatizado el ministro.

Según Szijjártó, Bruselas toma decisiones conforme a los intereses ucranianos y ha agregado que "Hungría defenderá sus propios intereses y no dejará que (el presidente ucraniano, Volodomir) Zelenski provoque el alza de los precios". Budapest acusa a Kyiv de bloquear el tránsito del crudo proveniente de Rusia por el oleoducto Druzhba, que fue dañado en un ataque ruso.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha impuesto un veto a un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania al considerar que Hungría y Eslovaquia han quedado sin el tránsito del crudo ruso por ese oleoducto debido a la decisión de Zelenski. Hungría celebra elecciones legislativas el 12 de abril y Orbán ha centrado en parte su campaña electoral en las supuestas injerencias de Ucrania en unos comicios que, según los sondeos, supondrán su primera derrota electoral en 16 años.