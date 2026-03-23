Hungría habría informado a Rusia sobre información confidencial de la UE y Bruselas responde: "No debería sorprender a nadie"

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, participa en la primera cumbre de Patriotas, alianza de la extrema derecha europea, que se celebra este sábado en Madrid.

El contexto El país liderado por el ultraderechista Viktor Orbán habría estado pasando información confidencial de las cumbres del Consejo Europeo a Rusia; aunque Hungría ha negado la acusación y Rusia dice no interesarle lo que se haga en otros países.

Hungría, bajo el liderazgo del ultraderechista Viktor Orbán, enfrenta acusaciones de haber pasado información confidencial a Rusia, según 'The Washington Post'. El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría enviado datos en tiempo real a Rusia sobre las cumbres de la UE, lo que otorgaría ventajas a Moscú. La Comisión Europea ha solicitado explicaciones a Orbán, aunque aún no ha tomado medidas. Estas acusaciones se suman a las tensas relaciones de Hungría con la UE, exacerbadas por su veto al préstamo para Ucrania y su bloqueo al paquete de sanciones contra Rusia. Orbán mantiene una relación amistosa con Putin, respaldando decisiones clave de Moscú.

Hungría, país liderado por el ultraderechista Viktor Orbán, habría estado pasando información confidencial y sensible a Rusia. Concretamente, le habría hecho llegar a Vladímir Putin determinada información tratada dentro de las cumbres que celebran los países de la Unión Europea.

Así, tal y como ha publicado el domingo el diario 'The Washington Post', el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, sería el responsable del envío de información, datos que le llegaban a Rusia en tiempo real y que les darían ciertas ventajas al saber qué decisiones se iban a tomar en dichas cumbres del Consejo Europeo en Bruselas o el camino hacia el que iban a girar los 27 en los temas de más actualidad.

Ni 24 horas han pasado desde la publicación de esta acusación y la Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Orbán ante las "preocupantes" informaciones que señalan a su ministro de Exteriores. Aunque, por ahora, el Ejecutivo comunitario no ha anunciado que vaya a tomar ninguna decisión.

Y, por si todo esto fuera poco lío, hay otro tema destapado por el diario de EEUU. Porque según 'The Washington Post' Rusia estaría urdiendo un simulacro de atentado contra el primer ministro húngaro para impulsarlo en las elecciones.

Bruselas preocupada

"Las noticias sobre que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría supuestamente reveló a su homólogo ruso el contenido de una discusión ministerial a puerta cerrada en el Consejo son profundamente preocupantes", ha afirmado en una rueda de prensa la portavoz adjunta de la Comisión Europea, Arianna Podestà.

"La relación de confianza entre los Estados miembros y con la institución es fundamental para el trabajo de la UE. Esperamos que el gobierno húngaro proporcione las aclaraciones correspondientes", ha dicho.

Y es que, el periódico de Estados Unidos asegura contar con testimonios claves, de funcionarios europeos de seguridad. Estas fuentes habrían acusado directamente al ministro de Exteriores de Hungría. Es más, llegan a afirmar que el 'contrabando de información' se habría prolongado durante un año y que el receptor de la misma era el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de comentar este asunto. "La noticia de que el entorno de Viktor Orbán informa a Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie", ha asegurado, porque en su opinión, "llevamos mucho tiempo sospechándolo. Esa es una de las razones por las que solo tomo la palabra cuando es estrictamente necesario y digo únicamente lo imprescindible".

Poco después, ha sido el ministro húngaro para Europa, János Bóka, el que ha querido negar lo publicado por 'The Washington Post'. "Es una noticia falsa que se está difundiendo ahora como una reacción desesperada al impulso de Fidesz en la campaña electoral. Pero el pueblo húngaro no será engañado”, ha sentenciado.

El pulso de Orbán a la UE

Hay que recordar que las relaciones de Hungría y de su líder político, Viktor Orbán, no son nada buenas con el resto de países miembros de la UE. De hecho, la tensión no ha hecho más que crecer después de que Hungría haya vuelto a vetar el préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda seguir financiando su defensa contra Rusia.

Sin olvidar que también ha obligado a dejar en un cajón, por el momento, el que sería el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ahora que ya hemos entrado en el quinto año de guerra. Cinco años desde que los soldados de Putin iniciasen la invasión de diferentes territorios ucranianos.

Además, Orbán tampoco se ha esforzado en esconder su amistad con Putin. Desde hace años, Orbán ha respaldado activamente las decisiones de Moscú, incluso el inicio de su guerra contra Ucrania.

Hungría mantiene que el conflicto en Ucrania es un asunto donde la UE no debería interferir. Mientras que desde Rusia aseguran que nunca les gusta "inmiscuirse" en los asuntos de otros países.

Simulacro de atentado contra Orbán

Todo esto sin olvidar la otra trama: el Kremlin estaría dispuesto a todo para evitar la caída de su principal aliado en la Unión Europea: Orbán. Incluso, a organizar el montaje de un atentado contra el mandatario húngaro. Un plan llamado: 'El Punto de Inflexión'.

No es una teoría de la conspiración, sino un informe de la inteligencia exterior rusa autentificado por 'The Washington Post'. Según los documentos revelados, el objetivo de este falso intento de magnicidio era claro y pasaba por silenciar el debate sobre la crisis económica y la corrupción de cara a las elecciones en abril.

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