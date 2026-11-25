El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón

Los detalles En su vuelta a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, Huang ha sido recibido con ovaciones por parte de los trabajadores, a los que ha prometido "ser un mejor CEO la segunda vez".

Jensen Huang ha pedido disculpas a los empleados de Nvidia tras ser restituido como CEO luego de un escándalo por su presunta relación extramatrimonial con una espía china, según 'Bloomberg'. En una reunión en la sede de Nvidia, Huang admitió haber violado el código de conducta de la empresa y reconoció que era "la reunión más difícil" de su vida. Prometió ser "un mejor CEO la segunda vez" y anunció que la junta directiva lo hará rendir cuentas. Además, Huang ha comenzado terapia diaria para corregir su conducta. Elon Musk asistió a su regreso. Huang deberá comparecer ante el Congreso y el Senado de EE. UU. por riesgos de seguridad nacional.

Jensen Huang ha pedido disculpas a los empleados de Nvidia en una reunión interna. Ha sido su primera acción tras ser restituido como CEO de la compañía tras el escándalo de su presunta relación extramatrimonial con una supuesta espía china, según ha detallado 'Bloomberg'.

El magnate tecnológico ha reconocido que violó el código de conducta que él mismo redactó para los responsables de la compañía y ha admitido que estaba ante "la reunión más difícil" de su vida. Del mismo modo, ha anunciado que la junta directiva lo hará rendir cuentas de ahora en adelante.

En su encuentro en la sede de Nvidia en Santa Clara, California, Huang ha sido recibido con ovaciones por parte de los trabajadores, a los que el magnate ha prometido "ser un mejor CEO la segunda vez".

Anuncia que está yendo a terapia

Además, ha admitido el daño causado a su mujer y sus hijos, motivo por el que, según él mismo ha explicado, ha comenzado a acudir a sesiones de terapia diarias de 90 minutos con el objetivo de corregir la conducta que le llevó a ser apartado de Nvidia.

En la vuelta del magnate estuvo presente Elon Musk, que incluso llevó a sus hijos a la sede de la compañía tecnológica para que felicitasen a Huang por su restitución.

Huang, ante el Congreso y el Senado

Ahora, el reelegido CEO tendrá que comparecer ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos para rendir cuentas por los riesgos de seguridad nacional de su relación con la supuesta espía china Alice Huang.

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