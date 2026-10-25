Bukele envía a más de 200 militares a Haití para que liberen a cuatro soldados secuestrados y "combatan a las pandillas"

Las consecuencias El líder de las pandillas ha respondido con una amenaza de muerte: "¿Crees que puedes venir aquí con tus soldados? Si pones un pie en nuestro territorio, estamos listos para ti".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha intensificado la presión sobre las pandillas en Haití tras el secuestro de cuatro soldados salvadoreños. En respuesta, Wilson Joseph, líder del grupo 400 MAWOZO, ha lanzado una amenaza de muerte contra Bukele, declarando que no temen ni a él ni a su ejército. Tras el secuestro, Bukele envió 200 soldados especiales a Haití para liberar a los secuestrados y combatir a las pandillas. Según el periodista Nacho Montes de Oca, también participan miembros de Vectu Group, una empresa de mercenarios, indicando que la guerra se está privatizando. Las autoridades haitianas han recibido restos humanos que podrían pertenecer a los soldados desaparecidos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presiona a las pandillas en Haití y su líder responde con una amenaza de muerte: "¿Crees que puedes venir aquí con tus soldados? No te tenemos miedo ni a ti ni a tu Ejército. Si pones un pie en nuestro territorio, estamos listos para ti", ha advertido Wilson Joseph, líder del grupo 400 MAWOZO.

La disputa comenzó tras el secuestro de cuatro soldados salvadoreños y el posterior envío de 200 soldados especiales a la isla para liberarlos y, según Bukele, "combatir a las pandillas".

"Junto con las fuerzas salvadoreñas van a trabajar también los miembros de Vectu Group, que es una empresa de mercenarios de Eric Prince, el fundador de 'Blackwater', señala al respecto Nacho Montes de Oca, periodista internacional, a lo que añade que "la guerra se está privatizando".

Así, Bukele aporta la institucionalidad y Prince a los matones. La fuerza de supresión de pandillas de Haití habría recibido este domingo restos humanos sospechosos de ser de los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos.

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