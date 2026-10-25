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Despliega a tropas de élite

Bukele envía a más de 200 militares a Haití para que liberen a cuatro soldados secuestrados y "combatan a las pandillas"

Las consecuencias El líder de las pandillas ha respondido con una amenaza de muerte: "¿Crees que puedes venir aquí con tus soldados? Si pones un pie en nuestro territorio, estamos listos para ti".

Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presiona a las pandillas en Haití y su líder responde con una amenaza de muerte: "¿Crees que puedes venir aquí con tus soldados? No te tenemos miedo ni a ti ni a tu Ejército. Si pones un pie en nuestro territorio, estamos listos para ti", ha advertido Wilson Joseph, líder del grupo 400 MAWOZO.

La disputa comenzó tras el secuestro de cuatro soldados salvadoreños y el posterior envío de 200 soldados especiales a la isla para liberarlos y, según Bukele, "combatir a las pandillas".

"Junto con las fuerzas salvadoreñas van a trabajar también los miembros de Vectu Group, que es una empresa de mercenarios de Eric Prince, el fundador de 'Blackwater', señala al respecto Nacho Montes de Oca, periodista internacional, a lo que añade que "la guerra se está privatizando".

Así, Bukele aporta la institucionalidad y Prince a los matones. La fuerza de supresión de pandillas de Haití habría recibido este domingo restos humanos sospechosos de ser de los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos.

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