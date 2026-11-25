Kilmar Abrego García y su esposa Jennifer Vásquez Sura salen del Tribunal de Distrito de EEUU el día de una audiencia en su caso, en Greenbelt, Maryland

Los detalles Tanto Trump como algunos de los miembros de su Administración insistieron en acusar a Ábrego García de terrorista y de miembro de la Mara Salvatrucha, con Trump asegurando incluso que el salvadoreño llevaba tatuado en los nudillos las siglas de la pandilla, MS-13, algo falso.

Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño, ha decidido abandonar Estados Unidos y dirigirse a España tras ser deportado ilegalmente a El Salvador, donde fue encarcelado a pesar de una orden judicial que lo prohibía. La Administración Trump intentó deportarlo a varios países africanos, acusándolo de diversos crímenes no comprobados judicialmente. A su regreso a Estados Unidos, enfrentó cargos de tráfico de personas, pero el caso fue desestimado por falta de pruebas. El senador Chris Van Hollen ha celebrado su partida a España, destacando que ahora es un hombre libre y seguro, y prometió seguir defendiendo los derechos de las personas en Estados Unidos.

Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado ilegalmente a una prisión de su país natal por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sin que se respetaran las garantías procesales habituales, ha decidido abandonar el país norteamericano poniendo rumbo a España, frente a la posibilidad de que la Administración de Donald Trump lo deportara a Liberia, en el marco de los traslados forzosos pactados por el Ejecutivo estadounidense con varios gobiernos de países africanos.

Así lo ha confirmado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado en el que asegura que en su cartera están "encantados de anunciar que Kilmar Ábrego García se ha autoexpulsado de Estados Unidos a España".

"Prometimos al pueblo estadounidense que este traficante de personas, maltratador de su mujer, miembro de una banda y depredador de menores no permanecería en nuestro país", ha afirmado, pese a que ninguna de estas acusaciones ha sido probada ante los tribunales, en un mensaje difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el que ha celebrado que "este hombre salvadoreño ya no podrá aterrorizar a estadounidenses inocentes".

En el mismo texto, el ICE acusa a "grandes medios de comunicación" y a políticos defensores de las políticas de santuario --que restringen la colaboración de las autoridades locales con agentes federales en operaciones migratorias-- de haber intentado "difundir una historia lacrimógena que lo presentaba falsamente como un 'hombre de Maryland' y no como un inmigrante ilegal".

España "ha recibido a miles de migrantes en situación irregular", según la Administración Trump

"Está fuera de las calles estadounidenses", ha subrayado el Servicio en la publicación en redes en que ha difundido el comunicado. En ella, subraya que "Ábrego García ha optado por autodeportarse a España, un país que ha recibido a decenas de miles de migrantes en situación irregular", mientras que, "bajo el liderazgo del presidente Trump, este despreciable criminal no encontró ningún refugio seguro en Estados Unidos".

El acontecimiento podría poner fin a la tortuosa odisea que Ábrego comenzó a vivir en marzo de 2025, cuando varios agentes federales lo detuvieron en plena vía pública en el estado de Maryland, donde trabajaba y residía junto a su familia.

Apenas unos días después, lo deportaron a El Salvador, donde permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por el presidente Nayib Bukele, pese a una orden judicial que prohibía su envío a este país. Allí, Ábrego denunció golpes, privación de sueño y torturas psicológicas.

Tras ello, y ante una polémica en escalada marcada por las reiteradas negativas del Ejecutivo a revertir la expulsión como la Justicia había dictado, las autoridades estadounidenses gestionaron su regreso admitiendo un "error administrativo".

A su vuelta, sin embargo, lo acusaron de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.

Se le intentó acusar de terrorista y de miembro de la Mara Salvatrucha

En cambio, un año después, el caso fue desestimado: en mayo de 2026, el juez de distrito de Tennessee Waverly Crenshaw dictaminó que la investigación contra Ábrego tenía carácter de "represalia", señalando que lo aportado por la Fiscalía "no era nuevo desde el punto de vista jurídico" y que, "de no ser por la investigación viciada" del fiscal general entonces interino, ahora titular, Todd Blanche, el fiscal adjunto del Distrito de Tenessee, Rob McGuire, "no habría solicitado una acusación contra Ábrego".

La primera jueza que conoció el caso, Paula Xinis, del Tribunal Federal de Distrito en Maryland, que bloqueó la deportación de Ábrego a Uganda en agosto de 2025 y su arresto de nuevo en febrero de 2026 en previsión de una deportación, chocó en reiteradas ocasiones con los letrados del Departamento de Justicia, a los que acusó de "destruir" la presunción de regularidad de la Administración ante los tribunales.

Mientras, fuera de los juzgados, tanto el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, como algunos de los miembros de su Administración insistieron en acusar a Ábrego García de terrorista y de miembro de la Mara Salvatrucha, con Trump asegurando incluso que el salvadoreño llevaba tatuado en los nudillos las siglas de la pandilla, MS-13, pese a que, en realidad, los tatuajes son una hoja de marihuana, una cara sonriente, una cruz católica y una calavera.

Al hilo de su salida de Estados Unidos, los abogados de Kilmar Ábrego García han asegurado en un comunicado recogido por 'The New York Times' que "siempre admirarán su extraordinario valor al enfrentarse y derrotar una persecución judicial vengativa, instigada desde los niveles más altos del Departamento de Justicia". "Él, a su vez, se muestra agradecido con quienes lo apoyaron", han agregado.

"La Administración Trump quería dejar que Kilmar Ábrego se pudriera en un gulag salvadoreño"

Por su parte, el senador demócrata por Maryland --y candidato a liderar a la nueva mayoría en la cámara alta a partir de enero-- Chris Van Hollen ha celebrado que "hoy, Kilmar viaja al país que él mismo eligió". "Es un hombre libre, que se encuentra a salvo y con su dignidad intacta", ha valorado sobre el hombre al que él mismo visitó en El Salvador tras su deportación ilegal.

Sobre aquel momento, Van Hollen ha recordado que "la Administración Trump quería dejar que Kilmar Ábrego García se pudriera en un gulag salvadoreño" y que "había impulsado una persecución judicial vengativa contra Kilmar, intentando desesperadamente enviarlo en contra de su voluntad a países conocidos por cometer abusos contra los Derechos Humanos", en alusión a los intentos del Ejecutivo republicano de expulsarlo a países como Liberia, Uganda, Ghana o Eswatini.

Ahora, ha celebrado el senador, el Gobierno "se ha visto obligado a llegar a este acuerdo", que "respeta la voluntad de Kilmar y los derechos al debido proceso que le corresponden a él, al igual que a todas las personas en nuestra nación".

"Me alivia saber que estará a salvo, en el país que él eligió, y que será libre --incluso de la constante persecución por parte de esta administración--, ha manifestado Van Hollen en un mensaje que ha concluido prometiendo seguir "luchando, día tras día, por los derechos de cada persona" en Estados Unidos y celebrando "una victoria para el debido proceso y para nuestra Constitución".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido