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'Proyecto Libertad'

EEUU sacará "de forma segura" a los buques atrapados en Ormuz desde este lunes

¿Qué ha dicho?Donald Trump, a través de sus redes sociales, ha afirmado que "casi todos los países del mundo" han pedido ayuda para "liberar sus barcos" de los mares del Golfo Pérsico y ha definido la operación como una "iniciativa solidaria".

Donald TrumpDonald TrumpReuters
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado la puesta en marcha de una "iniciativa humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el Golfo Pérsico por el cierre de Ormuz. "Este proceso, el 'Proyecto Libertad', comienza en la mañana del lunes hora de Oriente Medio", ha explicado en redes.

El dirigente, en ese sentido, ha comentado que "casi todos" los países del mundo que no están implicados en "la disputa" entre Washington y Teherán han pedido ayuda para "liberar sus barcos atrapados en Ormuz": "Son transeúntes neutrales e inocentes".

"Vamos a guiar a sus barcos para que salgan a salvo de estas vías marítimas restringidas y que así puedan seguir con sus asuntos, por el bien de Irán, de Oriente Medio y de EEUU", ha apuntado el presidente.

Tal y como cuenta Trump, esos barcos "han dicho que no volverán hasta que la zona sea segura", destacando el carácter "humanitario" de la medida.

Ha advertido que cualquier que interfiera en ese "proceso humanitario" va a tener "una respuesta contundente": "Es un gesto en nombre de EEUU, de los países de Oriente Medio y, en particular, de Irán".

En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump habla de "contactos muy positivos": "Creo que queda mucho por delante para demostrar una buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente".

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