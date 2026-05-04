Al menos tres muertos y más de 38 heridos en un accidente en una exhibición de Monster Truck en Colombia

Los detalles La persona que conducía el vehículo en una acrobacia no pudo controlarlo y se salió de la pista. Las autoridades investigan si el accidente se produjo por un fallo mecánico o por impericia de la conductora.

Un trágico accidente ocurrió durante un evento de 'monster truck' en Popayán, Colombia, dejando al menos tres muertos, incluido un menor, y 38 heridos. El conductor del vehículo perdió el control durante una acrobacia, saliéndose de la pista y atropellando a varios espectadores antes de chocar con un poste. El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, expresó su dolor por el incidente y anunció una investigación rigurosa para esclarecer los hechos. La Secretaría de Salud prioriza la atención a las víctimas, mientras el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ha movilizado la red hospitalaria para atender a los heridos.

Un accidente acaecido este domingo durante un evento de 'monster truck' -vehículo modificado de ruedas gigantes- en la ciudad colombiana de Popayán, en el sudoeste de Bogotá, capital del país, se ha saldado con al menos tres personas muertas, incluido un menor, y otras 38 heridas, de acuerdo con el balance preliminar de las autoridades.

"Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y tres fallecidos", ha lamentado el alcalde de la urbe, Juan Carlos Muñoz Bravo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha remarcado que ya ha sido abierta una investigación que, ha pedido, sea "rigurosa" en aras de que los hechos sean "esclarecidos con total responsabilidad y transparencia".

El hecho ocurrió en el Boulevard Rose, un sector de ocio y recreación de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), cuando, por causas que se desconocen, la persona que conducía el vehículo en una acrobacia no pudo controlarlo y se salió de la pista, llevándose por delante a decenas de espectadores, antes de chocar con un poste.

Durante el evento, el conductor de uno de esos vehículos de gran tamaño habría perdido el control y colisionado con un espacio en el cual se encontraban varios civiles viendo el espectáculo, según ha precisado el personal de emergencia desplegado en la zona.

Con relación a las víctimas, la Secretaría de Salud ha asegurado estar priorizando la atención, al tiempo que ha señalado que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán ha indicado que se ha puesto toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, a disposición para atender a los heridos. Las autoridades investigan si el accidente fue causado por una falla mecánica o por impericia de la mujer que conducía el automóvil en la exhibición.

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