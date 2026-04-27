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Crítica a EEUU

Merz asegura que Irán está "humillando a toda la nación estadounidense": "Les hacen ir a Islamabad y los dejan marchar sin resultado"

¿Qué ha dicho? El canciller alemán ha atribuido esa "humillación" a la falta de una estrategia clara por parte de Washington, lo que afirma que le está dando ventaja a Teherán para alargar las negociaciones.

Friedrich Merz, canciller alemán
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Lo sorprendente no es que lo pueda pensar, sino que lo haya dicho. Friedrich Merz, canciller alemán, ha aseverado este lunes que Irán está "humillando" a Estados Unidos ya que está alargando y manejando las negociaciones a su favor ante la falta de una estrategia clara por parte de la Casa Blanca.

Así lo ha aseverado el alemán durante un acto en un centro escolar de Marsberg, en el oeste de Alemania, donde ha reconocido que está "desilusionado" por la duración del conflicto ya que "Estados Unidos e Israel partían de la base de que el problema se resolvería en pocos días y hoy tenemos que constatar que no es así".

"Desde Europa también queremos buscar soluciones diplomáticas. He señalado que ya hace algún tiempo se están llevando a cabo nuevos esfuerzos diplomáticos desde Alemania", ha apuntado Merz en alusión a una actividad internacional de Berlín "estrechamente" coordinada con Washington. "Nos coordinamos estrechamente con la parte estadounidense, pero también dejamos claro que tenemos nuestras propias ideas europeas", ha añadido.

Ahora bien, pese a esa colaboración, no ha tenido pudor en considerar que Irán está "humillando" a Estados Unidos: "No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán. A ello se agrega que lo iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense".

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