¿Será España la siguiente? El temor en las bases de Morón y de Rota tras la decisión de Trump con Alemania

El contexto El presidente de EEUU, en respuesta a las críticas del canciller alemán a su actuación en Oriente Medio, ha ordenado retirar una gran cantidad de tropas del país germano.

Donald Trump ha decidido tomar medidas tras las críticas del canciller alemán sobre la falta de estrategia de EEUU en Oriente Medio. En respuesta, planea reducir drásticamente la presencia de soldados estadounidenses en Alemania, lo que ha generado preocupación en las bases militares de Europa. España, con bases en Morón de la Frontera y Rota, teme la retirada de tropas debido a su impacto económico local. Estas bases generan ingresos significativos para comercios y empleos en la región, albergando a miles de militares y civiles. Sin embargo, Trump aún no ha anunciado cambios en las bases españolas, que son estratégicas para EEUU.

Donald Trump ha decidido pasar a la acción. Ha decidido convertir en realidad su amenazas después de la frase de Friedrich Merz. Después de que el canciller alemán dijera que EEUU carece de estrategia en Oriente Medio. Porque el estadounidense es de los de 'o conmigo o contra mí', y va a "reducir drásticamente" la presencia de sus soldados en Alemania, algo que ha puesto en alerta a las bases que tiene repartidas por Europa.

España es uno de los países que el republicano ha señalado en más ocasiones. Por su 'no' al aumento del gasto en defensa y por su postura en la guerra de Oriente Medio. Aquí tiene Morón de la Frontera y Rota, que temen un adiós de los soldados norteamericanos por lo que ello supondría.

"Sería totalmente perjudicial. Vienen y cuando descansan se dan sus vueltas, se toman sus cafés...", cuentan sobre la actividad de los militares de EEUU en la zona.

Porque dicen que son como turistas permanentes. Están durante todo el año, dejando dinero en pequeños comercios como la tienda que regenta David. "Aporta beneficios a todo el pueblo. Además, son los mejores clientes porque se dejan más dinero", cuenta.

Y es que Rota acoge hasta a 4.250 militares y 1.000 civiles. "Hay mucha gente que si no trabaja en la base aquí no hay industria. La hostelería y el turismo que hay es una segunda residencia", dicen.

En Morón, la situación podría ser la misma. "Aquello está lleno de americanos. Toda la zona perdería mucho, la verdad", afirman ante el posible daño que repercutiría en los beneficios locales.

De momento, nada que temer. Trump no ha anunciado nada sobre las bases españolas y, en su momento, EEUU invirtió una gran cantidad de dinero. Además, supondría perder un punto estratégico para el país en su capacidad marítima y aérea.

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