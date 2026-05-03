Irán está "evaluando" la respuesta de EEUU a su propuesta para acabar con la guerra

Los detalles El Ministerio de Exteriores iraní ha confirmado que ha recibido a través de Pakistán la reacción de Estados Unidos a los 14 puntos que le presentó y que la están analizando. Una vez lo hagan, comunicarán su decisión.

Irán ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para acabar con la guerra, que está siendo analizada antes de emitir una respuesta oficial. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, destacó que la propuesta se centra exclusivamente en poner fin a la guerra, sin incluir temas nucleares. En una conversación con el ministro español José Manuel Albares, el homólogo iraní Abbas Araqchi detalló el estado de las negociaciones. Araqchi ha mantenido contactos con varios ministros de Exteriores, mientras continúan los intercambios de propuestas entre Washington y Teherán. La oferta iraní busca concluir la guerra en 30 días, contrastando con el alto el fuego de dos meses propuesto por Estados Unidos.

Irán ha confirmado que ya ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a acabar con la guerra, cuyo contenido está "analizando" antes de emitir una respuesta oficial.

"La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal. El diplomático ha explicado que la postura estadounidense "está siendo evaluada" y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Además, Bagaei ha subrayado que la propuesta iraní "está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra" y ha destacado que "los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar" en ese plan.

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han mantenido una conversación en la que este "le ha detallado el estado de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra", han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por su parte, durante la conversación, que se ha producido a petición del ministro iraní, Albares le ha reiterado "el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva" y ambos han "intercambiado puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales, así como sobre las relaciones bilaterales", según las mismas fuentes.

Araqchi ha mantenido una serie de contactos con ministros de Exteriores de varios países, los últimos con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi; con el de Alemania, Johann Wadephul, o de Brasil, Mauro Vieira.

La propuesta de Irán

Mientras, continúa el intercambio de propuestas entre Washington y Teherán. El sábado Irán informó de que había trasladado a Estados Unidos a través de Pakistán una oferta de 14 puntos que prevé poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días, en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.

Teherán pide, además, garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados. Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

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