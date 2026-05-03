Víctimas de la DANA vuelven a rechazar reunirse con la Generalitat Valenciana: "No queremos fotos, sino verdad, justicia y reparación"

Los detalles Consideran una "vergüenza" que el actual president no pida su acta de diputado a Mazón, el hombre que no estaba donde tocaba cuando sus seres queridos perdieron la vida.

Las asociaciones de víctimas de la DANA han rechazado nuevamente reunirse con la Generalitat Valenciana, insistiendo en que buscan soluciones y no fotos. Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre, exige verdad, justicia y reparación, y que no se repita la tragedia. Ya en 2025, habían solicitado la dimisión de Carlos Mazón y su Consell, y no asistieron a una presentación oficial. Exigen que se retire el aforamiento a Mazón, considerando esto esencial. A pesar de la falta de respuestas y mejoras, como el mal estado de ascensores y parkings, continúan reclamando justicia.

Las principales asociaciones de víctimas de la DANA han vuelto a decir "no" a reunirse con la Generalitat Valenciana este lunes y los motivos están muy claros: "No queremos fotos, sino que hayan soluciones", señala Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre, quien defiende que lo que ellos buscan es "la verdad, la justicia, la reparación y que esto no vuelva a suceder".

Sin embargo, no es la primera vez que rechazan reunirse con el Ejecutivo valenciano sino que ya lo hicieron a finales del 2025, cuando, a través de una carta, exigieron la "dimisión de Carlos Mazón y de su Consell" e informaban de que no asistirían "a la presentación convocada por la Conselleria".

Reclaman así un reconocimiento tanto en manifestaciones como en intervenciones en les Corts. Además, aseguran que no van a pasar página hasta que se cumpla la principal de sus demandas: "Que se quite el aforamiento a Mazón". Para ellas, se trata de de algo imprescindible.

De esta forma, exigen la reparación del daño más allá de los discursos políticos. "Está en manos de Pérez Llorca y de las Cortes Valencianas pedirle el acta a Carlos Mazón y quitarle el aforamiento", destaca la presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre.

Pese a ello, la respuesta a sus preguntas muchas veces es el silencio, incluso un año y medio después de la tragedia. En este sentido, Mariló Gradolí denuncia que todavía "hay ascensores y parkings que no funcionan" y no saben "cómo están los los alquileres DANA 2026".

Así, denuncian que todas sus peticiones siguen sin ser tomadas en cuenta, lo que, dicen, "indigna a la sociedad, al pueblo valenciano". A pesar de estar decepcionadas, continúan reclamando justicia como el primer día.

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