El destino de los acusados de magnicidio en EEUU: de los años de psiquiátrico tras disparar a Reagan a la posible pena de muerte por atentar contra Trump

Los detalles En pleno 2026, la Administración Trump ha vuelto a instaurar el pelotón de fusilamiento y ha acortado la duración de las apelaciones legales en estos casos. Lo aprobaron solo 24 horas antes de que Allen intentara atacar otra vez a Trump.

El presidente Donald Trump ha aprovechado su tercer intento de asesinato para impulsar sus ideas, como la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, financiado por él y sus socios, que costará 400 mil millones de dólares. Trump culpa a los demócratas de incitar a la violencia política y critica a los periodistas, a quienes llama "personas horribles". El agresor, Cole Tomas Allen, un desarrollador de videojuegos, ha sido acusado de intento de asesinato y otros cargos. Este es el tercer intento de asesinato contra Trump en dos años, en un contexto donde la pena de muerte se aplica con pelotones de fusilamiento.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya le ha dado la vuelta a la tortilla. Ha hecho lo posible para aprovecharse de su tercer intento de asesinato y para seguir defendiendo sus ideas. Como la del lujoso salón de baile de 8.000 metros cuadrados que está construyendo el Ejército en la Casa Blanca y que está costando 400 mil millones de dólares. Pagado por él y sus socios empresarios, porque dice que es mucho más seguro. Que tendrá hasta cristales antibalas.

Pero también ha aprovechado el intento de magnicidio de este fin de semana, durante la tradicional cena de corresponsables en la Casa Blanca, para responsabilizar del atentado a los demócratas. Según Trump, son los demócratas los que proclaman el discurso de odio y los que han abierto las puertas a la violencia política. En este caso, contra él. Sin olvidar su ya típica rabieta para explotar contra los periodistas. A los que no ha dudado en definir como "personas horribles".

Todo esto, casi 48 horas después de que Trump se enfrentara a su tercer intento de asesinato. En esta ocasión, a manos de un profesor y desarrollador de videojuegos, de Cole Tomas Allen. Un hombre de 31 años que comparecerá este lunes ante un tribunal federal para pasar a disposición judicial.

Las penas por magnicidio: fusilamiento

El asesinato o intento de asesinato de un presidente es en EEUU uno de los delitos federales más graves. Los agresores se han enfrentado a cadena perpetua o, incluso, a pena de muerte. Y hay que recordar que Trump acaba de recuperar los pelotones de fusilamiento como método para aplicar la pena capital.

Suena arcaico, más un método del siglo pasado e impropio de un país democrático, pero estamos hablando de Estados Unidos, donde todo puede suceder. Porque, en pleno 2026, la Administración Trump ha vuelto a instaurar el pelotón de fusilamiento y ha acortado la duración de las apelaciones legales en estos casos. Lo aprobaron solo 24 horas antes de que Allen intentara atacar otra vez a Trump.

Recordemos que este es el tercer intento de asesinato contra Trump en dos años. La primera vez le dispararon durante un mitin y el agresor, un joven de 20 años, fue abatido al instante. Dos meses después, el presidente y magnate vivió otro ataque frustrado mientras jugaba al golf. En esta ocasión, el agresor fue detenido y condenado a cadena perpetua.

El hotel Hilton de Washington

En el mismo hotel, en el hotel Hilton de Washington, se vivió otro intento de magnicidio hace 45 años. Pirque, allí disparaban al 40º presidente de los EEUU: Ronald Reagan. Un hombre disparó y le perforó el pulmón, por lo que tuvo que pasar diez días hospitalizado. Su agresor fue declarado "no culpable" al considerar que tenía una enfermedad mental. Aun así, pasó 41 años encerrado en un hospital psiquiátrico.

Gerald Ford sobrevivió a dos intentos de asesinato en un mes. En el primero, la pistola falló, pero la segunda vez sí que le dispararon, aunque salió ileso. En el caso de Ford, las dos agresoras eran mujeres, las dos fueron condenadas a cadena perpetua y pasan más de 30 años en prisión.

No podemos olvidarnos del magnicidio más famoso de la historia: el asesinato de John F. Kennedy. Su asesino fue inmediatamente detenido y se podría haber enfrentado a pena de muerte, pero no pudo ser juzgado porque también fue asesinado.

Ahora, el atacante del último intento de asesinato contra Donald Trump, Cole Tomas Allen, ha pasado en la tarde de este lunes a disposición judicial. Allen ha sido acusado de intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, además de otros dos cargos: uso de arma de fuego, transporte de arma de fuego entre Estados, según ha adelantado la 'CBS News'. Ante la corte, no se ha declarado culpable, por lo que permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el jueves, cuando comparecerá de nuevo ante el tribunal.

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