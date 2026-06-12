El poder de los pastores evangélicos: milagros, dinero e influencia

Los detalles El cristianismo evangélico está creciendo en nuestro país. Actualmente, es la tercera religión de España y sus eventos cada vez captan más fieles. En estos actos se llegan a ver, incluso, supuestas sanaciones milagrosas.

Madrid se convirtió hace unas semanas en el epicentro evangélico de nuestro país. Franklin Graham, un conocido pastor evangélico estadounidense, trajo hasta la capital de España el 'Festival de la Esperanza'.

El evento, celebrado en el Palacio de Vistalegre, consiguió reunir a miles de personas que fueron testigos del discurso contra el aborto o el matrimonio homosexual del popular predicador, conocido, entre otras cosas, por ser uno de los líderes espirituales del presidente Trump.

Una saga familiar

Graham es hijo de Billy Graham, una de las figuras religiosas más importantes de Estados Unidos. Este fue el asesor espiritual de 15 presidentes estadounidenses. Esto provoca que su apellido, como cuenta Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', "siga moviendo a muchos fieles en EEUU".

Pero su papel también despierta críticas. Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, afirma que su visita a nuestro país se ha producido en un momento en que la situación política mundial es convulsa.

Además, como indica, la figura de Trump tampoco despierta simpatías y su vinculación con Graham puede generar incomodidad y que, además, podría introducir en nuestro país un tipo de cultura vinculada al extremismo.

Cada vez más presencia en nuestro país

En los últimos años, el cristianismo evangélico está teniendo una mayor presencia en nuestro país. Como señala Tarquis, se calcula que en nuestro país podría haber entre un millón y un millón y medio de evangélicos.

En una década, las congregaciones evangélicas han crecido en nuestro país hasta en un 25%. Sus líderes llenan estadios y movilizan a miles de personas. Además, también multiplican su presencia en redes sociales. Así, se han convertido en la tercera confesión religiosa de España.

Una confesión religiosa que llena estadios

El 'Festival de la Esperanza' no es el único evento evangélico que se ha celebrado en sueño español. Días antes el Estadio Metropolitano acogió The Change, un acto religioso liderado por el pastor portugués Antonio Rodrigues Pereira. En este evento, además, Dani Alves compartió su testimonio de conversión.

El exfutbolista, además, también participó en otro acto organizado, en este caso en Badalona, por la misma organización: 'Ola del Espíritu'. En este acto el reclamo fueron dos pastores conocidos por sus supuestas sanaciones.

¿Sanaciones milagrosas?

En muchos actos multitudinario parte del reclamo son esos supuestos milagros y sanaciones. Así, llaman a personas al escenario que piden, por ejemplo, desde volver a caminar a que su cáncer sea curado.

Un pastor conocido por estas supuestas sanaciones es Guillermo Maldonado, que, según manifiesta, ha sido testigo de 100.000 milagros. Este organiza eventos, a los que acuden centenares de personas, en los que, por ejemplo, pregunta quién necesita un órgano nuevo. Maldonado asegura haber documentado 535 milagros en esos tres días. Y, tras los milagros, es el momento de pedir donaciones.

Las sanaciones milagrosas no solo se producen en actos evangélicos multitudinarios. Estas también han salido de los pabellones. Con casi 80.000 seguidores en Instagram, el pastor almeriense Juan Vizarraga va de pueblo en pueblo transmitiendo su mensaje.

Desde la pandemia, ha recorrido España, Latinoamérica y Europa. Muchas de las personas que acuden a las campañas que organiza, lo hacen debido al supuesto don que tiene. La cita con Vizarraga se celebra un pabellón municipal. En su caso, las donaciones se recogen antes de los milagros. Sus curaciones se retransmiten en directo a través de redes sociales. El pastor se atreve con todo tipo de dolencias.

Evangelizar hasta en el metro

Muchos predicadores salen de sus iglesias para extender su mensaje. Así, cada vez es más habitual verlos por las calles, ofreciendo información a todo aquel que los quiera escuchar.

Esta acción no es del gusto de todos los viajeros. En muchos casos, exponen su disconformidad ante el mensaje que estos predicadores exponen. Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, expone que las iglesias evangélicas que él conoce no se identifican con este tipo de acciones. "Yo creo que el evangelio y la persona de Jesús, si algo le definiera el respeto por la persona", afirma.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El poder de los pastores evangélicos' en atresplayer.