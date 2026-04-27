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Ataque contra Trump

Cole Allen se niega a colaborar con las autoridades tras su detención por el intento de atentado contra Trump

El contexto Donald Trump y su gabinete sufrió un intento de atentado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en Washington. El detenido es un profesor de 31 años.

Cole Allen, detenido por el intento de atentado contra Trump.
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El FBI ha pasado horas registrando la casa del tercer hombre que ha intentado acabar con la vida de Donald Trump. Los agentes han descubierto que las armas con las pretendía atacar al presidente de Estados Unidos las había comprado en 2023 y 2025.

"Era parte de la comunidad y de nuestra vida cotidiana. Es increíble pensar que esto ocurrió aquí mismo, a la vuelta de la esquina", explica una vecina del detenido.

Cole Allen cogío un tren desde California, su ciudad natal, hasta Chicago, y de Chicago a Washington D.C. donde se hospedó en el mismo hotel de la cena. Diez minutos antes del fallido atentado, había mandado a sus familiares un comunicado de 1.052 palabras donde empezaba pidiendo perdón antes de justificarse.

"No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", escribió en dicho manifiesto. En estas paginas dejó por escrito que no pretendía herir a nadie.

"El Servicio Secreto solo será objetivo si es necesario, y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible, es decir, espero que lleven chalecos antibalas", destalló.

Un texto en el que dejaba claro que haría todo lo posible para llegar a su principal objetivo. "Para minimizar las bajas también usaré perdigones en lugar de balas sólidas. Atravesaría a la mayoría de la gente aquí para llegar a los objetivos", aseguraba.

Cole Allen, de 31 años, es un profesor que, además, se interesaba por el desarrollo de viedojuegos. En 2017 se le pudo ver presentando un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. Ahora, tras haber sido detenido, se niega a colaborar con las autoridades.

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