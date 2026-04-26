El manifiesto de Cole Allen a sus familiares antes del tiroteo: "No permitiré que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"

Los detalles Según ha publicado 'The New York Post', medio que ha tenido acceso al documento, Allen habría enviado el manifiesto a sus familiares diez minutos antes de perpetrar el ataque.

Cole Allen, detenido por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, envió un manifiesto a sus familiares antes del ataque, según el 'New York Post'. Usando el pseudónimo 'El Asesino Federal Amistoso', Allen expresó su intención de acabar con Donald Trump y su equipo de gobierno. Criticó la complicidad ante los crímenes de la administración y justificó sus acciones como una respuesta a la opresión. Allen afirmó que su plan incluía atacar a todos los funcionarios, exceptuando al jefe del FBI, y se burló de la seguridad del evento. Su hermano alertó a la policía sobre el manifiesto.

Cole Allen, el sospechoso detenido en el tiroteo de este sábado, envió un manifiesto contra Donald Trump a sus familiares unos diez minutos antes de abrir fuego en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, según ha desvelado el 'New York Post'.

Según el citado medio, en el mismo usa el pseudónimo de 'El Asesino Federal Amistoso' y revelaba que sus intenciones eran acabar tanto con Donald Trump como con el resto de su equipo de Gobierno.

"Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo es oprimido. No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un estudiante asesinado en una explosión, ni un niño que muere de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", escribe en el documento.

"¿Por qué hice todo esto? Soy ciudadano de los Estados Unidos de América y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", escribió Allen, refiriéndose aparentemente al presidente Trump.

Eso sí, deja claro que su plan siempre fue acabar tanto con el presidente como con todos sus miembros del Gobierno: "Funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel [jefe del FBI]) son objetivos, priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo".

Además, Allen destaca que llegó al hotel con varias armas y que nadie sospechó que pudiese ser una amenaza. "Entro con varias armas y nadie allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza", explica sugiriendo que si hubiese sido un agente iraní en lugar de un ciudadano estadounidense el desenlace hubiese sido más catastrófico.

De hecho, directamente se burla de cómo consiguió entrar en el hotel Hilton con tanta facilidad: "La seguridad del evento está completamente enfocada en los manifestantes y los recién llegados, porque al parecer nadie pensó en qué pasaría si alguien se registra el día anterior. Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo competente".

Una misiva de algo más de 1.000 palabras que concluye desaconsejando por completo hacer algo así. Y, según el citado medio, fue el hermano de Cole Allen quien notificó al departamento de policía de New London (Connecticut) sobre el manifiesto.

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