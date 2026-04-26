Donald como Ronald: el intento de asesinato contra Reagan en el mismo hotel 45 años antes del atentado contra Trump

Los detalles El 30 de marzo de 1981, un hombre sacó un revólver en el exterior del hotel Hilton de Washington y disparó contra la limusina del presidente. Una de las balas le perforó un pulmón.

En 2026, durante la primera cena de corresponsales de la Casa Blanca, Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato en el Hotel Hilton de Washington, similar al atentado contra Ronald Reagan en 1981. En aquel entonces, Reagan fue herido por un disparo que le perforó un pulmón, tras un tiroteo en el que también resultaron heridos un secretario de prensa, un policía y un agente del servicio secreto. John Hinckley, obsesionado con la actriz Jodie Foster, fue responsable del ataque de 1981. En el reciente incidente, un hombre armado intentó acceder al recinto donde estaba Trump, pero fue detenido tras un tiroteo.

Washington. Hotel Hilton. Ataque contra la vida del presidente de Estados Unidos. Es lo que ha pasado en 2026. Es el intento de asesinato que ha sufrido Donald Trump en su primera cena de corresponsales de la Casa Blanca. Es, también, lo que pasó en 1981. El 30 de marzo de 1981, cuando un tirador atentó contra Ronald Reagan logrando incluso perforarle un pulmón con un tiro que le mantuvo diez días hospitalizado.

Así fue. Así le sucedió en el exterior del recinto, cuando comenzaron los disparos mientras saludaba a la multitud tras salir de un acto. En ese momento, un hombre sacó un revólver para dar comienzo a un tiroteo con el equipo de seguridad del presidente.

Fueron seis tiros en menos de dos segundos. Una de las balas llega a impactar en la limusina de Reagan, rebotando y alcanzando el costado del dirigente. En los disparos, también fueron alcanzados un secretario de prensa, un policía y un agente del servicio secreto.

Con Reagan en el hospital y operado de urgencia, el operativo comienza. La investigación da inicio con las miradas puestas en la URSS. Porque fue en plena Guerra Fría. Porque se sospechaba que los soviéticos estaban detrás de todo como telón de fondo.

Pero no. No había motivación política alguna. EL autor de los disparos fue John Hinckey, un hombre de 45 años obsesionado con la actriz Jodie Foster a la que quería impresionar.

Así, simplemente. Simplemente por eso cogió un revólver y atentó contra la vida del presidente de Estados Unidos en 1981. En un hotel, el Hilton, que ha vuelto a ser testigo de un intento de magnicidio.

Porque un hombre armado con una escopeta ha tratado de acceder al recinto donde Trump estaba junto con la primera dama y otros miembros de su Gabinete, con motivo de la primera cena de corresponsales a la que el republicano ha acudido.

El asaltante ya está detenido y está hospitalizado, después de un tiroteo en el que un agente del Servicio Secreto ha resultado herido.

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