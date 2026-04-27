Así habló Fesser de la cena de corresponsales antes del atentado: "Trump piensa que será un homenaje a su persona por ser tan grande"

Guillermo Fesser analizó la cena de corresponsales en la Casa Blanca sin saber que la edición de este año se iba a ver opacada por el intento de atentado contra Donald Trump y su gabinete.

Tras el tiroteo que obligó a evacuar a Donald Trump y varios miembros de su Gabinete en la cena de corresponsales celebrado en la Casa Blanca, recordamos cómo Guillermo Fesser analizó este evento días antes con una conexión con el plató de El Intermedio.

"Es una ceremonia que lleva 112 años y que han asistido todos los presidentes, incluso, Reagan lo hizo en la cama después del atentado", recordó Guillermo Fesser en este vídeo, donde explicó que Trump no había querido acudir hasta ahora porque "fue escaldado cuando fue como invitado en la última de Obama. No obstante, el presidente de EEUU "ahora dice que quiere asistir", afirmó el periodista, que explicó que Trump se pensaba que lo tenía "absolutamente controlado".

"Piensa que va a ser un homenaje a su persona por ser tan grande y que la prensa no va a decir nada absolutamente nada negativo sobre él", afirmó Fesser, que explicó que Trump "ya da a la prensa por controlada": "Él ha favorecido la compra de medios que no le eran afines, como CNN y CBS a manos de millonarios amigos". Además, el periodista detalló que en la gala Trump también había "cambiado al cómico presentador por un tipo iluminado que va a hacer de mentalista".

"Con esta excusa de un espectáculo fresco, Trump va pensando que nadie va a meterse con él, pero ha aparecido una carta pública firmada por 300 periodistas, muchos de ellos reconocidos, pidiendo a sus compañeros que resistan en lugar de hacer una comparecencia pasiva", señaló Fesser, que explicó que dichos periodistas piden a sus compañeros que "hablen fuerte y claro contra Trump en lugar de aplaudirle".

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