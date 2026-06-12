¿Acuerdo inminente? Irán y EEUU dicen estar "más cerca de la paz" que nunca mientras se contradicen sobre el texto

La otra cara Pakistán, que ejerce como mediador, ha confirmado que existe un "texto definitivo y consensuado" para el acuerdo de paz.

El anuncio de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Irán ha sido recibido con escepticismo, ya que no es la primera vez que proclama un pacto. Aunque Teherán no ha tomado una decisión definitiva, las declaraciones recientes sugieren un escenario más optimista. Tanto Estados Unidos como Irán afirman estar "más cerca de la paz que nunca". Sin embargo, el contenido del acuerdo difiere entre Washington y Teherán, generando tensiones. Mientras EEUU asegura que el pacto prioriza sus preocupaciones, Irán insiste en modificaciones y condiciones específicas. Las partes aún no acuerdan cuándo ni dónde se firmará el memorando. La situación sigue siendo incierta.

El anuncio de Donald Trump del jueves sobre un posible acuerdo con Irán fue recibido con escepticismo, dado que no es la primera vez que el presidente estadounidense proclama un pacto. Si bien Teherán insiste en que no ha tomado ninguna decisión al respecto, las declaraciones de este viernes de las partes implicadas crean un escenario más optimista.

EEUU e Irán han coincidido en afirmar que están "más cerca de la paz que nunca". Trump incluso ha reposteado en X una publicación del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en la que decía que nunca había estado tan cerca un memorando de entendimiento.

Incluso Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán y que ejerce como mediador oficial en la guerra, ha anunciado que existe un "texto definitivo y consensuado" para el acuerdo de paz.

Sin embargo, en este aparentemente positivo ambiente hay un gran 'pero': el contenido del texto difiere en puntos clave según si te fijas en lo que dice Washington o lo que dice Teherán. Cambia hasta tal punto, que el propio Trump ha acusado a Irán de "no negociar de buena fe" y "filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen nada que ver con lo conciliado por escrito".

EEUU se posiciona como ganador

Por un lado, Washington, que ya da por terminada la guerra, sostiene que el estrecho de Ormuz se reabrirá una vez se firme el memorando, momento en el que EEUU también levantará su bloqueo naval. Asimismo, asegura que Irán no tendrá armas nucleares y que destruirá su uranio enriquecido, que será extraído del país.

También niega que el pacto vaya acompañado de la descongelación de los activos iraníes. "Los iraníes no van a recibir dinero en efectivo ni se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión", ha esgrimido JD Vance en X.

El vicepresidente ha explicado que "el acuerdo está estructurado para garantizar que se dé prioridad a las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y para asegurar que, si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, los beneficios económicos lleguen tanto a ellos como a toda la región".

En esta línea, un alto funcionario estadounidense ha declarado a 'Reuters' en condición de anonimato que Irán obtendrá un alivio significativo de las sanciones "en función de su desempeño" en cualquier acuerdo con Estados Unidos. Es decir, que no será algo automático.

Este alto funcionario ha resumido la posición de EEUU asegurando que "los iraníes no obtienen nada al firmar el memorando de entendimiento ni durante la negociación en sí".

Irán plantea cambiar el texto

La República Islámica interpreta el acuerdo de forma muy diferente. Araghchi incluso ha abierto la posibilidad de modificar parte del contenido, ya que, en sus palabras, "mientras no se haya firmado un memorando de entendimiento, aún son posibles cambios".

Más allá de eso, Araghchi ha advertido que la gestión del estrecho de Ormuz "no volverá a la época anterior a la guerra" y que su soberanía "pertenece a Irán y Omán". Ha subrayado que EEUU no tendrá ningún papel en su gestión.

También ha exigido el fin de la guerra en Líbano, lo que "significa la retirada de Israel de los territorios ocupados", y el "cese de las amenazas de EEUU contra Irán". En lo que respecta a la cuestión nuclear, ha esgrimido que el acuerdo es provisional, "el primer paso", pero que si no se implementa, "no habrá negociaciones nucleares".

Con ello se refiere a que, según el acuerdo de 14 puntos publicado por medios iraníes, no se negociarán cuestiones sobre su programa nuclear y el estatus del estrecho de Ormuz hasta que no pasen 60 días de la ratificación del acuerdo. No obstante, sí que habría aceptado no tener armas nucleares.

Las partes ni siquiera se ponen de acuerdo sobre cuándo y dónde podría suscribirse el memorando. Según Trump, podría pasar próximamente y ocurrir en Ginebra (Suiza), mientras que Araghchi considera que "si Irán finalmente acepta, se firmará de forma remota por ambas partes" y luego será anunciado.

En definitiva, todos ratifican los avances en las conversaciones y el cese de las hostilidades, pero Irán aún evalúa un acuerdo que podría ser o no ser, y del que no se sabe con certeza el contenido real (ni cómo lo venderá cada gobierno una vez se haga público).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido