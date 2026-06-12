Cómo Trump va a usar la organización del Mundial de Fútbol 2026 políticamente para lavar su imagen

"Este Mundial va a ser un negocio y uno de los mayores eventos deportivos del mundo, pero también un evento político, porque Trump, sin duda, lo va a usar para intentar hacer un lavado de cara de su Gobierno, pero sobre todo de su figura", afirma Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM.

El Mundial de Fútbol 2026 se celebra desde el 11 hasta el 19 de junio en Canadá, Estados Unidos y México, la primera vez que se hace en tres países. Uno de los anfitriones, por ende, es Donald Trump, el presidente con cierto parecido a Naranjito, un acontecimiento global hipnótico que según la FIFA, la organizadora, quiere impulsar la Paz. Pero Trump es un anfitrión más acostumbrado a deportar que a acoger invitados...

"Este Mundial probablemente vaya a ser muy a la americana y, sobre todo, con el modelo del fútbol americano en la cabeza. Con esos espectáculos a mitad de partido y con mucha idea del show business norteamericano", añade por su parte Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM.

David Cebollada (@cebolladazabala) es uno de los aficionados que va a Estados Unidos para ver el Mundial, sin embargo, alguno de sus compañeros no va a poder ir. "Con algunos miembros de la Peña ha habido cierta problemática, han tenido que ir a la embajada a hacer entrevistas. Estados Unidos, en algún caso, ha puesto alguna pega y alguno probablemente no pueda acceder; es la decisión de un país de que una persona no es grata en ese país", confiesa David.

Y es que, como explica Quiroga, "hay motivos para boicotear el mundial y, de hecho, hay grupos de aficionados que se han planteado y que van a llevar a cabo un boicot".

España no ha ido este año a Eurovisión por la participación de un Israel que se ensaña con Gaza, pero nadie se plantea no ir a EEUU, ni siquiera Irán, que ha sido bombardeado por Trump.

Y es que "boicotear un mundial es algo bastante difícil de admitir por parte de los participantes", añade por su parte José del Olmo, vicepresidente de la Academia del Fútbol Español. "Ahora mismo Irán está en pleno conflicto con EEUU, pero, sin embargo, no se retira definitivamente, a pesar de que, quizá, desde nuestro punto de vista, tuviese suficientes motivos para dejar de participar".

Y es que la importancia del mundial, "desde un punto de vista geoestratégico, es tan grande que nadie puede negarse a ir al Mundial", asegura Víctor Martínez Patón, presidente de la Academia del Fútbol Español. Mientras tanto, la FIFA pelotea a Trump entregándole un recién inventado premio de la paz.

Y por supuesto que "Trump va a utilizar el Mundial, porque lo que hace es utilizar todo lo que esté a su mano", subraya del Olmo. "Pero la FIFA también va a intentar aprovechar ese tirón de Trump para poder proyectar su imagen en el Mundial", añade.

Este Mundial va a ser un negocio y uno de los mayores eventos deportivos del mundo, añade Quiroga, pero también un evento político, "porque Trump, sin duda, lo va a usar para intentar hacer un lavado de cara de su Gobierno, pero sobre todo de su figura, que es una figura que en los EEUU empieza a ser impopular, pero que, sobre todo, en el resto del mundo es una figura muy impopular".

David, como aficionado y cuya vida gira en torno a la selección española, asegura que lo que le importa realmente es el fútbol y no los conflictos que pueda haber. Tal como confiesa a laSexta Columna, "yo como aficionado realmente voy a ver un espectáculo allá donde se celebre, sí que puede haber problemas políticos dentro de un país o con otros países, pero los derechos humanos hay países que no los tienen, pero yo como aficionado no soy quién para decidir sobre ellos. Un aficionado no puede". Pero lo que está claro es que "fútbol, política y economía no puedes separarlos", sentencia Martínez.

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