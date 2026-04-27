Trump arremete contra una periodista al escuchar el manifiesto del atacante: "No soy un violador ni un pedófilo. Eres una vergüenza"

El contexto El presidente de Estados Unidos afea a la periodista Norah O'Donnell (CBS) que lea un fragmento del manifiesto del atacante, cuando dice: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes". "Deberías avergonzarte de leer eso, yo no soy nada de eso", responde Trump.

Durante una entrevista con '60 minutes' de CBS, el presidente Donald Trump tuvo un nuevo enfrentamiento con la prensa cuando la periodista Norah O'Donnell leyó parte del manifiesto de un atacante que lo acusaba de ser un pedófilo y violador. Trump rechazó las acusaciones, calificándolas de "basura" y criticó a la periodista por mencionarlas. Además, comentó sobre un tiroteo reciente en un evento en Washington, afirmando que no estaba preocupado y destacando la reacción de la primera dama, Melania Trump, quien se mostró molesta pero manejó bien la situación. Trump también abordó su relación con la prensa, señalando diferencias significativas, especialmente en temas de crimen, y expresó su deseo de realizar nuevamente la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con mayor seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido un nuevo episodio de sus habituales encontronazos con la prensa. Ha ocurrido durante la entrevista que ha concedido al programa '60 minutes', de CBS, cuando la periodista Norah O'Donnell ha reproducido al mandatario una parte del manifiesto del atacante, Cole Allen, en la dice: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes".

"Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible. Sí, él escribió eso. Yo no soy un violador, no he violado a nadie. No soy un pedófilo. Has leído esa mierda de una persona enferma, he sido asociado con muchas cosas que no tienen nada que ver conmigo, he sido totalmente exonerado. Sus amigos del otro lado del plato (demócratas) son los que estuvieron involucrados con Epstein y otras cosas. Deberías avergonzarte de leer eso porque yo no soy nada de eso. No deberías leer esto en '60 minutes', eres una vergüenza, pero sigue con la entrevista", contesta Trump.

El presidente de EEUU asegura en esa entrevista que "no estaba preocupado" cuando se enteró del tiroteo que obligó a evacuarlo a él y varios miembros de su Gabinete cuando cenaban en un evento de gala celebrado en la víspera en Washington.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", aseguró Trump, que también comentó la reacción de la primera dama, Melania Trump, que se encontraba junto a él en la mesa presidencial del evento cuando se escucharon los disparos y la gente que se encontraba en el salón de baile del hotel Hilton comenzó a ponerse a resguardo bajo las mesas.

"A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja", explicó Trump, que dijo que al principio pensó que el revuelo se debía a que se había caído una bandeja.

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El republicano aseguró que la primera dama "parecía muy molesta por lo que acababa de suceder" y que es una mujer "muy fuerte e inteligente". "Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien", dijo. El presidente también habló sobre su primera reacción cuando se empezó a desplegar el Servicio Secreto en la sala de baile.

"Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente", aseguró . Al ser preguntado si el incidente, que se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), va a mejorar su tirante relación con la prensa, el republicano subrayó que mantiene muchas diferencias con los medios. "No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo", explicó Trump, que insistió en que quiere volver a celebrar la cena en 30 días y prometió que el evento tendrá "aún más seguridad".

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