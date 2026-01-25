¿Cómo pasó de Julio Iglesias de ser un cantante desconocido en EEUU a codearse con Ronald Reagan?

A través de su discográfica, su agencia de relaciones públicas y su agencia de contratación, el cantante consiguió convertirse en un rostro muy conocido en Estados Unidos, codeándose con los artistas del momento.

Julio Iglesias forma parte, desde hace 40 años, del paseo de la Fama de Hollywood donde se pueden encontrar estrellas dedicadas a los artistas más destacados del mundo. "Para entender el éxito de Julio Iglesias, en Estados Unidos y a nivel mundial hay que entender que esto no se consigue solo por el talento o el carisma", indica Hans Laguna, "siempre hay una gran campaña comunicativa y mediática detrás".

El sociólogo expone que esto se consiguió gracias a "tres brazos": "La discográfica CBS, una agencia de relaciones públicas de Hollywood y una gran agencia de contratación que le conseguía las apariciones televisivas".

Para conseguir que fuera reconocido en EEUU, lo convirtieron en un galán latino y, además, hicieron que apareciera continuamente en fiestas. "A través de esta agencia de relaciones públicas aparecía en fiestas como amigo de estrellas de Hollywood", señala el autor de 'Hey! Julio Iglesias y la conquista de América'. El sociólogo cuenta que, incluso, entró en la Casa Blanca y se hizo amigo de Ronald Reagan y de su mujer.

"No se sabía muy bien si era europeo, español o mexicano", añade Laguna. El artista llegó a ser la imagen mundial de Coca Cola, lo que, como indica Laguna, "nos da una idea del tirón que tenía Iglesias en esa época".

