Caos, tensión y botellas de vino robadas: las reacciones de los asistentes a la cena tras el intento de atentado contra Trump

Los detalles Mientras que para algunos fue una auténtica noche de terror, otros parecían no alterarse ante lo que estaba ocurriendo. Un intento de atentado que no les impidió seguir bebiendo y capturando el momento.

Lo que prometía ser una velada de lujo se transformó en una noche de terror cuando un intento de atentado generó caos. Oz Pearlman, un mentalista de renombre, expresaba su preocupación por su esposa entre el público, mientras la incertidumbre sobre la seguridad de Donald Trump y Melania aumentaba. A pesar del pánico, Michael Glantz, representante de una agencia de Hollywood, permanecía impasible. En el Hilton, algunos compararon la experiencia con una película de acción, como Dana White, presidente de la UFC, quien disfrutó la tensión. Con el tirador detenido, otros aprovecharon para disfrutar de la bebida, convirtiendo el caos en una experiencia VIP para algunos.

Lo que iba a ser una velada de lujo terminó siendo una noche de terror. "Estaba muy preocupado por mi esposa, que estaba entre el público", confiesa Oz Pearlman, el ya mundialmente famoso mentalista que trataba de asombrar a Donald Trump y Melania segundos antes del caos.

"Los teléfonos no funcionaban y en ese momento tampoco sabíamos si el presidente o la primera dama habían recibido un disparo", relata Pearlman.

Un pánico generalizado que no le quitó el apetito a Michael Glantz, representante de una agencia de Hollywood. Sentado, aparentemente tranquilo, impasible ante la tensa escena.

Esta es una de las imágenes que más han sorprendido, pero no es la única anécdota de todo lo que se vivió tras ese desalojo. Hubo gente que pensó que era una lástima que la comida y la bebida se perdiera por un intento de atentado.

Lo que más de uno vivió en el Hilton fue algo así como una película de acción, como el presidente de la UFC, Dana White. En primera línea, se le puede ver casi sonriente mientras todo el mundo se refugiaba bajo las mesas.

"Yo no me tiré al suelo. Fue jodidamente increíble. Saboreé cada minuto. Fue una experiencia loquísima y única", explica Dana White.

Con el tirador ya detenido, hubo quien aprovechó para quitarse la sed cogiendo botellas de vino y champangne e incluso inmortalizando el momento. Para algunos, una noche de terror; para otros, una experiencia VIP.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.