Las claves del futuro judicial de Zapatero en la pieza de las joyas: las penas que podría afrontar y la vía de la prescripción del delito

Los detalles De confirmarse el delito fiscal y el de contrabando, podría ser condenado hasta a 11 años de prisión solo por la pieza separada de las joyas.

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero se complica tras la apertura de una pieza separada por parte del juez Calama debido a las joyas halladas en su caja fuerte, valoradas en más de un millón de euros. El expresidente está siendo investigado por posible delito fiscal y de contrabando, sumándose a las acusaciones de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. Las penas podrían alcanzar hasta 11 años de cárcel. Moncloa confía en la prescripción de los delitos, pero Zapatero deberá demostrar que las joyas fueron regalos o adquiridas antes de mayo de 2021. El expresidente ya no puede regularizar su situación mediante una declaración complementaria. Las joyas incluyen piezas de alto valor, como collares de oro blanco con zafiros, y el origen de estas no está justificado, según el juez. Zapatero podrá dar explicaciones en su declaración programada para el 17 y 18 de junio.

A José Luis Rodríguez Zapatero se le complica su futuro judicial. El juez Calama ha abierto este viernes una pieza separada por las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina del expresidente y cuyo valor supera el millón de euros. Le investiga ahora por posible delito fiscal y de contrabando. Se une a la causa por presunta organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.

Solo en esta pieza separada, el expresidente del Gobierno podría enfrentar por delito fiscal penas de entre uno y cinco años de cárcel, hasta seis si el delito es agravado. Por otra parte, el delito de contrabando tiene idéntica tipificación, por lo que sumados ambos delitos, podría llegar hasta los 11 años de prisión.

Moncloa confía en la prescripción de estos presuntos delitos como vía de escape para el socialista. Para poder recurrir a esta opción, Zapatero tendría que demostrar documentalmente que las joyas incautadas fueron regalos de monarquías árabes cuando él era el presidente o, si no, que adquirió esos bienes antes de mayo del 2021, ya que estos delitos prescriben a los cinco años.

Esa es la única opción que le quedaría para eximirse, puesto que ya no tiene la opción de regularizar la situación. Esa alternativa la tuvo desde el 19 de mayo, el día en que se produjo el registro y se hallaron las piezas, y este mismo viernes, que es cuando se le ha comunicado la apertura de una pieza separada con estos dos nuevos delitos.

Una vez se ha abierto el procedimiento judicial, ya no puede regularizar la situación con una declaración complementaria.

Joyas millonarias y origen desconocido

En su caja fuerte, Zapatero guardaba joyas de alto valor, como un collar en oro blanco de 18 quilates que la joyería Ansorena ha tasado, a petición del juez Calama, en cerca de 300.000 euros. En la colección, hay otro collar, también en oro blanco de 18 quilates, con 13 zafiros, que valdría 220.000 euros.

A estas piezas se unen una amplia variedad de collares, colgantes, pendientes, sortijas y relojes, que en total han sido valorados por más de 1,3 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional considera que el origen de las joyas "en estos momentos no está justificado", motivo por el que ha abierto la nueva pieza.

El expresidente podrá dar las explicaciones pertinentes en su declaración judicial del próximo 17 y 18 de junio.

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