Trump aprovecha el intento de atentado para destacar la necesidad del lujoso salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca

¿Por qué es importante? El presidente de Estados Unidos ha aseverado que su proyecto, en construcción, es una sala "mucho más grande y segura" en comparación con el lugar donde estaban en el momento del atentado de este sábado.

Donald Trump y su gabinete vivieron un intento de atentado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. A pesar de ello, Trump aprovechó para defender el salón de baile que está construyendo en la sede presidencial, destacando su seguridad avanzada con protección contra drones y cristales antibalas. Según Trump, el ejército está construyendo un búnker debajo del salón de baile, un proyecto de 400 mil millones de dólares financiado por él y sus socios. Sin embargo, el Fondo Nacional ha presentado una demanda para detener la construcción hasta obtener la aprobación del Congreso, lo que ha generado controversia.

Donald Trump ha vivido, junto con miembros de su gabinete y cientos de personas más, un intento de atentado este sábado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Pero un momento así no ha impedido al republicano aprovechar la ocasión para defenderel lujoso salón de baile que está construyendo en la sede presidencial.

"Debo decir que no es un edificio particularmente seguro. No quería decirlo, pero por eso necesitamos todas las características que estamos planeando para la Casa Blanca. De hecho, es una sala más grande y mucho más segura. Tiene protección contra drones y cristales antibalas. Necesitamos el salón de baile.", ha explicado el republicano durante la rueda de prensa posterior.

Pero lo más sorprendente de ese salón de baile en construcción no es la fachada o los quilates que lo decoran por dentro, sino que debajo de esto habría algo más.

"El ejército está construyendo un gran complejo debajo del salón de baile", reconocía hace algunos meses Trump. Un búnker que daría justificación a la insistencia del mandatario de hablar de su famoso salón de baile.

Una sala de más de 8.000 metros cuadrados que solo sería la cúpula de un búnker militar, un proyecto que está costando 400 mil millones de dólares que está pagando él mismo y sus socios empresarios: "Tiene cristales antibalas, techos y cielorrasos a prueba de drones, todo es a prueba de drones y balas. Todo el dinero pagado lo he aportado yo y los donantes. No se ha gastado ni un céntimo del gobierno en el salón de baile".

Un proyecto que, además, ha salido a la luz recientemente debido a una "demanda absurda", según Trump, del Fondo Nacional, que quiere paralizar la construcción hasta que el mandatario tenga la aprobación del Congreso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.