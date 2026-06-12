Riesgo de fuga por su "altísima" capacidad económica y nuevos mensajes: la Fiscalía mantiene su acusación contra Jonathan Andic por la muerte de su padre

¿Por qué es importante? Entre las conversaciones a las que se aferra el Ministerio Público está una en la que el fundador de Mango recibe la siguiente afirmación de su hijo: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

La Fiscalía ha decidido no devolver el millón de euros de fianza a Jonathan Andic, acusado de asesinar a su padre, Isaak Andic. La decisión se basa en el riesgo de fuga debido a su elevada capacidad económica y las severas penas que enfrenta. Mensajes de texto entre padre e hijo revelan una relación tensa, con Jonathan expresando que no le sorprendía que su padre pensara que podría matarlo. Además, investigaciones de los Mossos d'Esquadra sugieren premeditación, al descubrir que Jonathan visitó el lugar del accidente varias veces antes de la muerte de su padre, lo que refuerza la acusación.

Jonathan Andic no recuperará el millón de euros de fianza que entregó para evitar la cárcel. La Fiscalía ha rechazado la petición del hijo de Isaak Andic, contra el que mantiene la acusación de haber matado a su padre. Además, considera que existe riesgo de fuga, por su "altísima" capacidad económica y la severidad de las penas a las que se enfrenta.

No obstante, el Ministerio Público cuenta con una serie de razones para tomar esta decisión. La clave está en varios mensajes encontrados en varios móviles. Uno es el que el propio Jonathan envía a su padre en julio de 2024, es decir, cinco meses antes de su muerte. Ese mensaje celebraba los avances de la terapia familiar en la que estaban inmersos.

"No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte"

En él, el hijo del fundador de Mango recordaba sus discusiones, llegando a escribirle: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". Justo después, ese mismo día, le envió otro mensaje en el que aseguraba comprender que "era imposible sanear" su "relación": "No me sorprende que la cuerda se rompiera", sostenía Jonathan.

Ahora bien, hay otro mensaje, en este caso del padre, que envió a la terapeuta que los trataba. En él, Isaak Andic asegura que "no entiende por qué su hijo le trata tan mal". De esta manera, se entiende que la relación entre ambos estaba "igual de regular o mal" Algo que no dudaba en definir como "normal". De hecho, el fundador de Mango describía la relación como "la justa, diplomática, de saludar y nada más".

Todas estas cuestiones son a las que se aferra la Fiscalía, pero que antes llevaron a los Mossos d'Esquadra a investigar a Jonathan Andic por la muerte de su padre. No obstante, en un primer momento, se consideró que el empresario había caído de forma accidental cuando hacía una ruta de senderismo, la cual había hecho antes.

Un millón de euros y un auto judicial

Meses después, Jonathan Andic fue detenido acusado de haber provocado esa caída, habiendo dictado la jueza su entrada en prisión, que sorteó mediante el pago de una fianza de un millón de euros. Dos semanas después, laSexta pudo acceder al sumario del caso, pudiendo así conocer nuevos detalles sobre la investigación.

Entre ellos, que Jonatahn Andic desconectó una aplicación que cuenta los pasos que se dan en el día y mide distancias, así como trayectos. Concretamente, desaparece la app Help unos días antes del suceso. También llamaba la atención, que el acusado no pidiera a los técnicos de informática y ciberseguridad de Mango que hicieran un borrado de contenido, después de asegurar que se lo habían robado en Ecuador.

Un crimen premeditado

Gracias a la recuperación de los datos de la app premeditada, los investigadores concluyeron que Jonathan estuvo en el mismo punto en el que su padre se despeñó días antes. En este sentido, los Mossos aseguran que fue andando exactamente hasta el mismo punto de la caída. De hecho, no solo una vez sino varias.

Una conclusión a la que llegan también tras acceder a los datos de los lectores de matrícula de acceso a la zona. Lector que recogió la matrícula del vehículo de uso privado de Jonathan Andic en tres ocasiones durante el mes de diciembre. Concretamente, en los días 7, 10 y el de la muerte del fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024.

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