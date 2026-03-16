Avanza la investigación sobre el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos: la autopsia final será clave para descubrir la hora de la muerte y la implicación de Lolo

¿Por qué es importante? Francisca desaparece sobre las 23:00 o las 23:10 horas de la noche, cuando Lolo tiene coartada. Él mismo declara que llegó cuando ya había vecinos buscando a Francisca Cadenas y gente en su puerta. Si la hora de la muerte es posterior, podría haber participado en el crimen.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instaló micrófonos en la casa y el coche de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida durante nueve años. Las conversaciones grabadas fueron clave para su detención, ya que hablaban de Francisca en términos sexuales. Estas escuchas ayudaron a reconstruir los eventos de la noche de su desaparición y a determinar la implicación de Lolo, el hermano mayor. El informe preliminar forense revela detalles sobre la brutalidad del crimen, contradiciendo la versión de Julián. La hora de la muerte es crucial para esclarecer la participación de Lolo, quien tenía una coartada para el momento de la desaparición. Sorprendentemente, los hermanos no tenían antecedentes, lo que es inusual en casos de crímenes tan violentos.

La UCO, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, instaló micrófonos en la casa y en el coche de los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, la mujer que estuvo durante nueve años desaparecida. Las grabaciones de las conversaciones que mantenían han sido determinantes para su detención porque los dos hombres, Julián y Lolo, hablaban a menudo de Francisca y, muchas veces, lo hacían en clave sexual.

Esas escuchas han sido fundamentales para crear el relato de lo que ocurrió la noche en la que Francisca Cadenas desapareció. Entre otras cosas, han ayudado a saber cuál era el grado de implicación de Lolo, el hermano mayor, en este crimen.

Porque, aunque hayan pasado nueve años, un cuerpo puede hablar. Cuenta con precisión lo que ocurrió, pero solo con su análisis, se nos pueden escapar delitos. Por eso, son tan importantes estas escuchas que la UCO tiene de año y medio. Hablar de Francisca en términos sexuales, unido a que el cuerpo apareció sin ropa de cintura para abajo, puede ser lo único que pueda determinar un posible delito de agresión sexual.

Además, ya se han conocido detalles del informe preliminar realizado por los forenses y es un informe durísimo. Porque Julián asegura: "Le di un golpe" y no fue así. Queda claro que Julián, al menos, se ensañó con Francisca Cadenas. No vamos a dar más detalles, por respeto a la familia, pero la defensa no va a poder alegar que hubo una pelea y que en ella él le dio un mal golpe a la mujer. Aparcen fracturas incluso en la cara.

La hora de la muerte de Francisca Cadenas

Queda por saber algo fundamental, que saldrá del informe de la autopsia: la data de la muerte, la hora en la que murió Francisca. Y, en esto, es importante saber la implicación del hermano mayor. Es la única manera de poder determinaralo.

Porque Francisca desaparece sobre las 23:00 o las 23:10 horas de la noche. Para esos momentos, Lolo tiene coartada, pues estaba en el Hospital de Mérida cuidando al padre. Él mismo declara que llegó sobre las 23:30 horas y las 23:45 horas, cuando ya había vecinos buscando a Francisca Cadenas y gente en su puerta. Sin embargo, Lolo asegura que entró en su casa.

Si Francisca Cadenas murió más tarde, podría significar que Lolo participó en el crimen y, previsiblemente, también en la ocultación del cadáver.

Otro detalle a tener en cuenta es que los dos hermanos detenidos no tenían antecedentes. Algo que llama mucho la atención desde el punto de vista de los criminólogos.

Lo habitual es que, por una espiral de violencia, termines cometiendo un crimen así. Por ejemplo, Eugenio, el asesino de Manuela Chavero, tenía antecedentes sexuales tenía antecedentes sexuales. Julián y Lolo, no y que su primer crimen sea tan brutal, es más infrecuente.

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