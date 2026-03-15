Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo

Novedades sobre la inquietante desaparición de Francisca Cadenas en 2017: la UCO toma declaración a dos hermanos vecinos de Hornachos (Badajoz).

Los detalles Se conocen más detalles del terrible crimen en Hornachos que acabó con la vida de Francisca Cadenas y por el que hay dos hermanos detenidos (nueve años después). Francisca fue golpeada, amordazada, atada y desnudada de cintura para abajo, según avanza Prensa Ibérica.

La investigación sobre el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos, revela nuevos detalles tras el hallazgo de sus restos en la casa de los hermanos Julián y 'Lolo' González, detenidos por el crimen. El auto del juzgado de Villafranca de los Barros indica que Francisca fue golpeada, amordazada y desnudada parcialmente. Los hermanos, obsesionados con ella, hablaron de sus aspectos íntimos años después de su muerte. Julián confesó el crimen, pero exculpó a su hermano. Ambos están en prisión provisional por posible destrucción de pruebas, ya que intentaron eliminar objetos incriminatorios. La autopsia preliminar señala que fue asesinada con violencia extrema.

Siguen conociéndose nuevos detalles sobre el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos (Badajoz), después de que la Guardia Civil encontrara en la vivienda de los hermanos Julián y 'Lolo' González, detenidos por el crimen, los restos óseos de la víctima. El auto del juzgado de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros (Badajoz), al que ha accedido Prensa Ibérica, detalla que Francisca fue golpeada, amordazada, atada y desnudada de cintura para abajo.

Además, y según fuentes consultadas por dicho medio, los hermanos estarían "obsesionados" con ella y siguieron hablando de aspectos físicos e íntimos de la mujer hasta muchos años después de matarla. Este mismo sábado, después de pasar a disposición judicial, el juez decretó para los hermanos prisión provisional comunicada y sin fianza, acusados de la muerte de Francisca Cadenas.

También, el auto refleja cómo el cuerpo de Francisca "aparece con elementos de retención como bridas, cuerda y mordaza", añadiendo que "el cadáver estaba aparentemente descuartizado por instrumentos aún no localizados en el propio domicilio de los investigados".

La autopsia preliminar de Francisca, avanzada también por Prensa Ibérica, señalaba que fue asesinada a golpes y descuartizada, presentando también múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara y en el torso y roturas de varias costillas.

La conclusión del auto, según informa este medio, es que los hermanos acabaron con la vida de Francisca "con una particular violencia", causándole "múltiples lesiones perimortem con objetos todavía no identificados".

Posible destrucción de pruebas

El pasado miércoles, 11 de marzo, nueve años después de la desaparición, los restos óseos de Francisca fueron encontrados por la Guardia Civil en la vivienda de los dos hermanos detenidos, un inmueble que se encuentra en la misma calle, a escasos metros, de la vivienda de la víctima, donde actualmente vivien su marido y sus hijos.

Uno de los hermanos, Julián, conocido como 'El Juli', de 55 años, confesó el crimen, exculpando, eso sí, a su hermano menor, Lolo, de 50, que según dijo, el día de la desaparición estaba en el Hospital de Mérida cuidando a su padre enfermo. Pese a ello, están detenidos los dos hermanos.

Según el auto, recogido por Prensa Ibérica, él también pudo participar en el crimen, ya que en uno de los audios recogidos por los agentes de la UCO, que instalaron micrófonos en su casa, este también realiza afirmaciones sobre "partes íntimas de doña Francisca".

El juez los envió a prisión, entre otros motivos, por posible destrucción de pruebas, ya que, según este medio, el auto muestra cómo hace solo unos días los acusados intentaron hacer desaparecer "varios objetos" que podrían incriminarles en el crimen.

Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió de nuevo a Hornachos, según informa dicho medio, para realizar una reconstrucción de la noche que desapareció Francisca, los detenidos habrían observado desde su vivienda la escena y se habrían puesto nerviosos.

Así, y según el auto, recogido por este medio, "Julián, previo acuerdo con Manuel, procede a tirar a la basura los teléfonos móviles utilizados". Por último, también habría riesgo de fuga, ya que los hermanos no cuentan con arraigo familiar.

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