Los audios de los asesinos de Francisca Cadenas revelan su fijación con sus "zonas íntimas": "Estaba buena, ¿eh?"

Así ha conseguido la UCO cerrar el cerco sobre los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas

Los detalles Los hermanos Julián y 'Lolo' hablaban mucho, entre ellos y solos. Y sobre todo cuando se sentían seguros. En sus coches creían que nadie les escuchaba. No sospechaban que la UCO había puesto micros en ellos y en su vivienda. Los audios reflejan su obsesión con Francisca Cadenas.

Los hermanos Julián y 'Lolo' González, en prisión provisional, siempre estuvieron bajo la vigilancia de la UCO por el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida hace nueve años en Hornachos, Badajoz. La reapertura del caso y la presencia de los agentes en el pueblo aumentaron su ansiedad, llevándolos a hablar sobre Francisca en sus coches, sin saber que estaban siendo grabados. Los audios revelan una obsesión sexual de Julián con la víctima. Las grabaciones también sugieren que el cadáver podría estar oculto en su vivienda. Finalmente, la UCO descubrió los restos de Francisca enterrados en su casa, confirmando las sospechas. Ahora, el proceso judicial determinará la implicación de cada hermano en el crimen.

Los hermanos Julián y 'Lolo' González, que ya han cumplido su segunda noche en prisión provisional, siempre estuvieron en el punto de mira de los agentes de la UCO. Los asesinos de Francisca Cadenas se sentían intocables después de nueve años de la desaparición de su vecina en Hornachos, Badajoz.

Pero cuando el caso se reabrió y los agentes comenzaron a dejarse ver por el pueblo, la ansiedad de los hermanos aumentó y comenzaron a hablar entre ellos y, también solos, de Francisca. Hablaban mucho donde se sentían seguros, en sus coches. Lo que no sabían es que la UCO les había puesto micrófonos en los vehículos y también en su casa.

Los audios que incluyen los investigadores en su informe y que recoge el juez en el auto evidencian la obsesión de los hermanos con Francisca, sobre todo del pequeño de ellos, Julián. Prensa Ibérica avanza detalles del auto.

A principios de mayo, el pueblo vive la colocación de una placa con el nombre 'Travesía Francisca Cadenas' en el callejón donde se la vio por última vez. Julián se lo comenta a su hermano. "Me suda las narices", le responde Manuel. Después, ya solo en su coche, Julián sigue rumiando y dice en alto: "Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?".

La investigación de la UCO y el juez destacan que Julián tenía una "obsesión" sexual con su vecina. Las grabaciones revelan que el hermano menor hablaba de "partes íntimas" de la víctima incluso después de desaparecida. Unas referencias sexuales que serían habituales en los audios grabados a los hermanos y que los ivestigadores detallan en el informe.

Los agentes destacan también otro momento en el que la escucha les hace darse cuenta de que el cadáver de Francisca podría estar oculto en alguna parte de la vivienda de los hermanos. "Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando", asegura Julián a su hermano. "Juli, no empieces a comerte el coco...", le corta Manuel.

"Una preocupación" de Julián que los investigadores señalan al juez como "muy relevante" ya que el investigado podría estar hablando "directamente del lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas".

Finalmente, el 11 de marzo la UCO entraba en la vivienda de los sospechos. Los restos de Francisca estaban enterrados bajo el suelo en una especie de hall que da acceso a la planta superior de la casa. Picaron, levantaron el suelo y allí estaban escondidos desde hace nueve años, a solo unos metros de los hijos y del marido de Francisca.

Francisca fue asesinada a golpes y sepultada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo. Antes, el 4 de marzo, los investigadores habían registrado otra conversación en el coche. El hermano mayor, 'Lolo', trata de calmar al pequeño. "Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar", se escucha.

Y lo cierto es que estos audios demuestran muchas cosas. Ahora será el proceso judicial el que determine la implicación de cada uno de los hermanos en el asesinato y las consecuencias penales para cada uno de ellos. Mientras, siguen sumando noches en prisión provisional sin fianza.

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