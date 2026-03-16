Crespones negros en las fachadas y muestras de apoyo a la familia: así ha reaccionado Hornachos tras el asesinato de Francisca Cadenas

Los detalles El domingo se celebró en Hornachos un multitudinario acto con centenares de personas en repulsa al asesinato de Francisca Cadenas.

El lunes, Hornachos despertó con crespones negros en casi todas las casas, reflejando la tristeza e indignación por el asesinato de Francisca Cadenas, cuyos restos aparecieron recientemente en casa de unos vecinos. Con solo 3.000 habitantes, el pueblo está conmocionado. Vecinos expresaron a Más Vale Tarde su dolor, mientras que el domingo, centenares se reunieron para apoyar a la familia de Cadenas, que pidió ayuda para afrontar el largo proceso de justicia. El alcalde Francisco Buenavista condenó a los responsables y pidió justicia. El martes habrá un homenaje en Zafra, mientras se mantiene vigilancia policial en la casa de los detenidos.

Este lunes, Hornachos ha amanecido con crespones negros en prácticamente cada casa del pueblo, muestra de la indignación y tristeza colectiva por el asesinato hace nueve años de Francisca Cadenas, cuyos restos fueron hallados la semana pasada en casa de unos vecinos.

Con apenas 3.000 habitantes, los vecinos todavía no terminan de creerse que este terrible suceso se haya dado en el pueblo. Varias personas de Hornachos han comentado a Más Vale Tarde que están "rotos de dolor" por lo ocurrido.

El domingo, centenares de personas se concentraron en el pueblo para mostrar su apoyo a la familia, que durante el acto pidió "que cuando nos vean y sean conscientes de que no podemos más, nos ayuden a levantarnos porque el proceso que nos queda es largo y lucharemos por que se haga justicia".

Francisco Buenavista, alcalde del municipio, también expresó su indignación y renegó públicamente de los responsables. "Hoy Hornachos está roto de dolor e indignado por tanto daño sin sentido y tanta maldad. Que todo el peso de la ley caiga sobre los que resulten ser responsables de la muerte de Francisca, de quienes hoy públicamente renegamos", afirmó.

El martes se celebrará otro acto en homenaje a Francisca Cadenas a las 19:30 horas en Zafra. Además de los crespones negros, se ha establecido un dispositivo policial frente a la casa de los dos detenidos para evitar que se produzcan más pintadas como las que se han visto hasta ahora, en las que se les llama "asesinos" y "ratas".

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