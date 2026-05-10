Los 'pasos prohibidos' del próximo ministro de Sanidad de Hungría: Budapest, una macrodiscoteca en la toma de posesión de Magyar

¿Qué ha pasado? La capital húngara vivió una noche de música y fiesta para decir hola a la era del conservador y adiós a los 16 años de mandato del ultra Orbán.

Zsolt Hegedus, próximo ministro de Sanidad de Hungría, ha celebrado la victoria de Peter Magyar con un baile viral en Budapest, tras el fin del mandato de 16 años del ultraconservador Viktor Orbán. La celebración, que transformó la ciudad en una macrodiscoteca al aire libre, incluyó a futuros ministros y miles de personas, marcando el inicio de una nueva era política. Magyar, además de ser el nuevo líder del país, se destacó como DJ durante la fiesta, que incluyó el Himno de la Alegría y un gesto hacia niños romaníes. Esta etapa simboliza un acercamiento a la Unión Europea, con la bandera de la UE regresando al Parlamento húngaro.

En plena forma. Así está Zsolt Hegedus. Así está el que será próximo ministro de Sanidad de Hungría. Porque ya demostró sus dotes con la victoria de Peter Magyar. Porque ahora, en su toma de posesión, ha vuelto a sacar los pasos prohibidos en un baile viral en una Budapest convertida en una auténtica macrodiscoteca al aire libre.

Es su manera de celebrar la llegada al poder del político conservador. De alguien que ha puesto fin a 16 años de mandato del ultra Viktor Orbán tras el último paso por las urnas de los húngaros. Y es que tal fue su marcha que el resto de futuros ministros no tuvieron reparos en unirse a la fiesta.

En bailar y festejar junto a miles y miles de personas que salieron a las calles para bailar y decir adiós a la era Orban.

Para decir hola a Magyar. A alguien que no solo se ha postulado como nuevo líder del país sino también como un DJ capaz de poner calidad en la mesa de mezclas.

Fue una noche de música. De entusiasmo europeísta que arrancaba con el Himno de la Alegría resonando en el Parlamento húngaro y con un grupo de niños romaníes a los que Maguar había prometido una visita al interior del recinto.

Son gestos que simbolizan el inicio de una nueva etapa. Una más cercana a la Unión Europea en la que la bandera de la UE vuelve al Parlamento de Hungría por primera vez desde 2014. Porque han cambiado de Gobierno y, parece ser, también de 'playlist'.

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