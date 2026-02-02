Bajo la atenta mirada de su padre y sin separarse de su mochila ni su peluche de Pikachu: el regreso a casa de Liam Ramos

El contexto El pasado 20 de enero fue utilizado como cebo para que los agentes del ICE pudieran detener a su padre cuando volvían del colegio. Ambos fueron internados en un centro de migrantes en Texas.

El pequeño Liam Ramos, de tan solo cinco años, y su padre ya se encuentran casa después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) les detuviese el pasado 20 de enero y fueran recluidos en un centro de Texas. Ahora y gracias a un equipo de televisión se ha podido saber cómo vivieron ambos el trayecto de regreso. No obstante, el padre ha comentado que desde su detención, el niño no ha vuelto a ser el mismo.

"¿Estás bien? ¿Estás feliz?", le preguntaron los reporteros al crío antes de montar en el avión en brazos de su padre -ambos fueron separados de su familia hace dos semanas- y sus rostros de cansancio lo decían todo. Una vez a bordo, Liam no se separó de su mochila y de su peluche de Pikachu, mientras los periodistas le formularon cuestiones que él contestó de manera inocente, algo que despertó la risa de su padre.

En este sentido, Liam aún es muy pequeño para entender por qué unos hombres se lo han llevado y lo han encerrado con tan solo cinco años. Precisamente por eso los pilotos del avión quisieron tener un detalle con él y le dejaron entrar en la cabina y juguetear con las palancas, porque le pese a quien le pese, simplemente es eso, un niño libre de toda culpa. "Unas alas como las mías", le indicó el comandante mientras trasteaba con Ramos.

Posteriormente y tras unas horas de vuelo, por fin, Liam, su mochila y su peluche pudieron llegar a su casa, donde fue recibido con una gran cantidad de regalos. Cabe destacar que en esta travesía no han estado solos, puesto que el congresista demócrata Joaquín Castro les ha acompañado en todo momento.

Del mismo modo, es importante recordar que Liam fue utilizado como señuelo para que las fuerzas del ICE detuvieran a su padre cuando volvían del colegio. "Donald Trump ya ha pasado una línea roja, nos ha mostrado que es capaz de detener a un niño y veremos de nuevo más violaciones de los derechos humanos", ha expresado Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial'.

Por otra parte, según han informado medios de comunicación estadounidenses el centro de inmigración de Texas ha parado todo su movimiento y ha puesto a varias personas en cuarentena tras detectar varios casos de Sarampión. Liam y su padre han podido salir gracias a la indignación que ha causado su caso, pero aún quedan demasiadas personas como él en ese centro. Ojalá algún día, tanto ellos como todos nosotros, sepamos por qué.

