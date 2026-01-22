Utilizar niños como al pequeño Liam Ramos como cebo para detener a sus padres: la nueva y despiadada estrategia del ICE avalada por la Casa Blanca

¿Por qué es importante? Los agentes detuvieron a Ramos y a su padre cuando regresaban del colegio. El niño ha sido trasladado a un centro de detención donde lleva internado durante toda la tarde del miércoles.

La brutalidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha escalado, ya que la Casa Blanca ha autorizado que entren en hogares sin orden judicial. En Minnesota, agentes arrestaron a cuatro niños, incluyendo a Liam Ramos, de cinco años, quien fue detenido junto a su padre al volver del colegio. Los oficiales usaron al niño como cebo para intentar arrestar a más familiares. Esta estrategia del ICE, respaldada por la Casa Blanca, implica detener a padres frente a sus hijos en colegios, generando traumas en los menores, quienes viven con miedo o en centros de detención.

En el caso de Ramos le han apresado junto a su padre cuando ambos volvían del colegio, de hecho, los oficiales le han utilizado de cebo para llamar a la puerta y de esta forma tratar de llevarse a más miembros de la familia. "No me digáis que ese niño va a ser declarado como un criminal violento", ha expresado Zena Stenvik, coordinadora educativa.

Esta es la nueva estrategia del ICE, avalada por la Casa Blanca, que ahora se dedica a merodear por colegios y guarderías justo en el momento en el que entran o salen los más pequeños para así poder atrapar a sus padres delante de ellos o utilizar gases lacrimógenos a las puertas del centro. "Cuatro de nuestros estudiantes han sido detenidos por el ICE", ha indicado otra docente.

Esta situación de pánico hace que los menores acumulen trauma sobre trauma por la ausencia de sus progenitores, mientras el resto vive con miedo en el cuerpo o como en el caso de Ramos, en un centro de detención con tan solo cinco años.

