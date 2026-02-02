La Fontana de Trevi ya es de pago: entrada de dos euros para turistas y gratis para residentes

¿Por qué es importante? El primer día que ha habido que abonar la citada cantidad ha sido este lunes. El horario de pago entre semana comienza a las 11:30 horas, mientras que el fin de semana es a las 9:00. En ambos casos concluye a las 22:00, cuando se puede visitar de manera gratuita.

La Fontana de Trevi en Roma comenzará a cobrar dos euros a los turistas a partir de este lunes, mientras que los residentes seguirán accediendo gratuitamente. El horario de pago será de lunes a viernes desde las once y media de la mañana y los fines de semana desde las nueve, finalizando a las diez de la noche. Las personas con discapacidad, menores de seis años y guías turísticos también tendrán acceso gratuito. Para implementar esta medida, se ha diseñado un sistema de cercado desmontable que regula las filas de visitantes. El alcalde Roberto Gualtieri busca reducir la aglomeración de turistas, tras registrar picos de hasta 70.000 visitas diarias.

Visitar la Fontana de Trevi, ubicada en Roma, pasa a ser de pago para los turistas a partir de este lunes. Concretamente, todos los visitantes que acudan a ver la fuente deberán abonar dos euros, mientras que para los residentes continuará siendo gratuito. En este sentido, el horario de pago comienza a las once y media de la mañana entre semana y a las nueve los fines de semana; en ambos casos finalizará a las diez de la noche, cuando el acceso será gratuito de nuevo.

Para poder llevar a cabo esta nueva y controvertida medida, las autoridades han ideado un sistema de cercado discreto y desmontable que permitirá organizar las filas de turistas.

Asimismo, la visita no será gratuita solo para los residentes, sino que también lo será para las personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos. Además, una vez termino el horario de pago, la Fontana podrá seguir visitándose gratuitamente. Las entradas se podrán reservar en el nuevo portal www.fontanaditrevi.roma.it.

Para permitir este nuevo sistema de visita y "mejorar su eficacia", las autoridades de Roma han diseñado un sistema de cercado que permitirá "proteger el acceso al perímetro bajo de la fuente" desde la calle y "contener y regular" las filas de turistas que acudirán, ha explicado el Ayuntamiento. El vaso de la Fuente quedará así rodeado por unos paneles discretos, disimulados al emular el mármol con el que está hecho el monumento, y serán colocados por la noche para no causar problemas al tránsito por el lugar, en pleno corazón de la capital italiana, según ha informado 'EFE'.

Esta instalación, según aclara el consistorio, es "completamente reversible", es decir, no afectará a la integridad del monumento, y podrá quitarse y ponerse en función de su necesidad. Todo para "minimizar el impacto visual del nuevo recinto y respetar al máximo el valor histórico y artístico del complejo monumental".

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha justificado su decisión de hacer pagar para acercarse a la Fontana para reducir la aglomeración de turistas. El sistema de pago ha sido precedido por una "atenta actividad de control" del flujo turístico en un año, entre diciembre de 2024 y de 2025, con picos de hasta 70.000 visitas en un solo día.

