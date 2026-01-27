Encerrados y distribuidos por colores, las imágenes aéreas de los migrantes retenidos en un centro del ICE de Texas

Los detalles En esta prisión, que alberga a familias completas, se puede ver a los detenidos en el patio de este centro diferenciados por colores, llevando chaquetas azules, rojas o verdes, lo que podría indicar que se utiliza la vestimenta para establecer diferentes categorías de presos.

Nuevo escándalo por las salvajes actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Tras las brutales escenas de represión contra migrantes en Minneapolis (Minnesota) que se han cobrado la vida de dos manifestantes a mano de los agentes federales, la policía migratoria de Trump está ahora en el foco por el trato que estarían recibiendo los presos en los centros de detención del ICE.

Una imágenes aéreas del centro de detención de migrantes del sur de Texas muestran las condiciones en las que están los internos. En concreto, en esta prisión, que alberga a familias completas, se puede ver a los detenidos en el patio de este centro diferenciados por colores, llevando chaquetas azules, rojas o verdes, lo que podría indicar que se utiliza la vestimenta para establecer diferentes categorías de presos.

Se trata de imágenes grabadas por una cámara aérea de la agencia de noticias Associated Press (AP). Además, en ellas se puede ver a los internos llevando a cabo una protesta espontánea al darse cuenta de que están siendo filmados en la que reclaman una mejora de las condiciones en el interior del centro.

Entre los manifestantes había niños pequeños portando carteles en los que se exige un trato digno a los migrantes.

Personalidades de EEUU rechazan las actuaciones del ICE

El asesinato de Alex Pretti a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ocurrido el pasado sábado, unido al de Renee Good de hace unos días, ha hecho que cada vez sean más las voces de la sociedad estadounidense que levantan la voz contra las actuaciones de la Gestapo del siglo XXI de Donald Trump. En este caso, la movilización ha sido tal que jugadores de baloncesto como Stephen Curry, actrices como Natalie Portman o expresidentes como Obama y Clinton se hayan pronunciado al respecto.

"El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación", ha expresado en su perfil de X Barack Obama, acompañando a un comunicado.

"A lo largo de la vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos moldearán nuestra historia en los años venideros. Este es uno de ellos", ha señalado Bill Clinton usando la misma fórmula que el demócrata.

