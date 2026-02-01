Ana Pastor, junto a la casa del pequeño Liam Ramos: "Los agentes del ICE no son bienvenidos en la iglesia"

Los detalles La enviada especial de laSexta a Minneapolis ha indicado que las puertas del edificio religioso "están completamente cerradas". "Una vez estás dentro, se atrancan por si viene la gente del ICE ", ha señalado.

Ana Pastor, enviada especial de laSexta a Minneapolis, ha informado en directo sobre el regreso del pequeño Liam Ramos a su hogar, conectando desde el barrio familiar. Pastor explicó que, por seguridad, no estaban cerca de la casa donde ocurrió la detención del niño de cinco años. Desde la iglesia de la familia de Liam, que se ha convertido en un icono, Pastor relató que la madre del niño, embarazada, llamó al pastor de esta iglesia durante el incidente. En la iglesia, los agentes del ICE no son bienvenidos, y las familias acuden con miedo. Además, Pastor describió cómo las puertas de la iglesia se atrancan por temor a las detenciones, mientras los vecinos blancos vigilan para proteger a los latinos del barrio.

Ana Pastor, enviada especial de laSexta a Minneapolis, ha conectado en directo con el informativo para informar de que el pequeño Liam Ramos ya está volviendo a su casa, y lo ha hecho precisamente desde el barrio familiar. "Estamos en el barrio, aunque no pegados a la casa donde vimos la detención del niño de cinco años por seguridad de la propia familia", ha señalado la periodista.

Así, Pastor ha indicado que se encontraba frente "a la iglesia de la familia de Liam", quien se ha "convertido en un icono". "De hecho, una de las primeras llamadas que hizo su madre, que está embarazada, mientras veía a través de un cristal cómo se llevaban al niño, fue al pastor de esta iglesia", ha contado la periodista.

En este punto, la enviada especial de laSexta a EEUU ha subrayado que "en la iglesia no son bienvenidos los agentes del ICE", al tiempo que ha expresado que "es muy impresionante ver cómo en un lugar de culto donde suelen ir tantas familias, lo hacen con miedo, y cada vez menos".

"Es muy impresionante ver cómo un lugar de culto está con sus puertas completamente cerradas. Una vez estás dentro, se atrancan por si vienen, porque la gente del ICE suele aparcar por aquí para intimidar y para detener a los vecinos de este barrio", ha afirmado la presentadora de El Objetivo, tras lo que ha mostrado las "casas de los vecinos, de mucha gente blanca que desde sus ventanas vigila para proteger a los latinos" que viven en la zona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.