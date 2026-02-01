Ahora

En Minneapolis

Ana Pastor, junto a la casa del pequeño Liam Ramos: "Los agentes del ICE no son bienvenidos en la iglesia"

Los detalles La enviada especial de laSexta a Minneapolis ha indicado que las puertas del edificio religioso "están completamente cerradas". "Una vez estás dentro, se atrancan por si viene la gente del ICE ", ha señalado.

Ana Pastor, desde Minneapolis
Ana Pastor, enviada especial de laSexta a Minneapolis, ha conectado en directo con el informativo para informar de que el pequeño Liam Ramos ya está volviendo a su casa, y lo ha hecho precisamente desde el barrio familiar. "Estamos en el barrio, aunque no pegados a la casa donde vimos la detención del niño de cinco años por seguridad de la propia familia", ha señalado la periodista.

Así, Pastor ha indicado que se encontraba frente "a la iglesia de la familia de Liam", quien se ha "convertido en un icono". "De hecho, una de las primeras llamadas que hizo su madre, que está embarazada, mientras veía a través de un cristal cómo se llevaban al niño, fue al pastor de esta iglesia", ha contado la periodista.

En este punto, la enviada especial de laSexta a EEUU ha subrayado que "en la iglesia no son bienvenidos los agentes del ICE", al tiempo que ha expresado que "es muy impresionante ver cómo en un lugar de culto donde suelen ir tantas familias, lo hacen con miedo, y cada vez menos".

"Es muy impresionante ver cómo un lugar de culto está con sus puertas completamente cerradas. Una vez estás dentro, se atrancan por si vienen, porque la gente del ICE suele aparcar por aquí para intimidar y para detener a los vecinos de este barrio", ha afirmado la presentadora de El Objetivo, tras lo que ha mostrado las "casas de los vecinos, de mucha gente blanca que desde sus ventanas vigila para proteger a los latinos" que viven en la zona.

