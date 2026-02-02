Un 'bot' programado para estar "siempre un poco excitada" y "desnudos" no consensuados: así impulsó Musk el contenido sexual en su IA para ganar usuarios

Los detalles Según el código fuente verificado en una investigación de 'The Washington Post', uno de los 'bots', llamado "Ani", fue programado para ser "extremadamente celosa".

Elon Musk ha impulsado un cambio estratégico en su empresa de inteligencia artificial, xAI, permitiendo la generación de contenido sexualmente explícito en su chatbot Grok para aumentar su uso, según 'The Washington Post'. A pesar de las advertencias sobre riesgos éticos y legales, los empleados de xAI firmaron cláusulas de exención de responsabilidad para trabajar con material sensible. Musk, tras su salida del Gobierno de Trump, se centró en aumentar la popularidad de Grok, logrando un incremento del 72% en descargas a inicios de 2026. Sin embargo, la estrategia ha generado controversia por la creación de "compañeros de IA" eróticos y la aparición de imágenes no consensuadas, lo que ha llevado a investigaciones por parte de autoridades europeas y estadounidenses. Musk ha negado conocer la producción de contenido ilegal por parte de su IA.

El magnate Elon Musk impulsó un giro estratégico en su compañía de inteligencia artificial, xAI, para permitir la generación de contenido sexualmente explícito con el objetivo de aumentar el tiempo de uso de su chatbot, Grok, ignorando advertencias internas sobre riesgos éticos y legales, según ha revelado una investigación de 'The Washington Post'.

De acuerdo con documentos y testimonios de antiguos empleados obtenidos por el rotativo, los trabajadores de xAI fueron obligados a firmar una cláusula de exención de responsabilidad para trabajar con material "sensible, violento y sexual". La empresa, además, advirtió a su propio equipo de que la exposición a este contenido podría resultar "traumatizante" y causar "estrés psicológico".

Según el medio, tras dejar su cargo como consultor en el Gobierno de Donald Trump la pasada primavera, Musk se centró en la popularidad de Grok para escalar posiciones frente a competidores más populares como ChatGPT o Gemini. La estrategia del director ejecutivo de Tesla, según ha señalado a su vez EFE, parece haber dado resultados comerciales: las descargas de Grok aumentaron un 72% en las primeras tres semanas de enero de 2026, situándose en el "top 10" de la tienda de aplicaciones de Apple.

Sin embargo, este crecimiento se ha sustentado en funciones polémicas, como el lanzamiento de "compañeros de IA" eróticos. Según el código fuente verificado por el 'Post', uno de estos 'bots', llamado "Ani", fue programado para ser "extremadamente celosa" y estar "siempre un poco excitada". Este cambio de filosofía también se hizo público el mes pasado cuando Grok generó una oleada de imágenes de "desnudos" no consensuados, utilizando a mujeres reales en poses sexuales o en ropa interior.

Organizaciones como el Center for Countering Digital Hate estiman que la herramienta generó unas 23.000 imágenes sexualizadas que parecen representar a menores. Ante estas acusaciones, Musk negó tener conocimiento de imágenes de menores desnudos producidas por su IA. "Grok se negará a producir cualquier contenido ilegal. Si ocurre algo inesperado por un ataque informático, solucionamos el error de inmediato", afirmó el empresario.

La tendencia de desnudar a personas reales ha provocado la apertura de investigaciones por parte de la Comisión Europea, el regulador de comunicaciones del Reino Unido y la Fiscalía General de California. Las autoridades investigan si la plataforma viola las leyes contra la creación de imágenes íntimas no consensuadas y material de abuso sexual infantil.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.